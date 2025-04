Addio Inter, accordo raggiunto: l’affare più costoso di sempre

I nerazzurri vedono svanire un obiettivo. Il club è praticamente vicino all’accordo per il giocatore e la fumata bianca potrebbe arrivare presto

La stagione dell’Inter è entrata nel suo clou, ma, nonostante questo, in viale della Liberazione si lavora in modo molto attento sul calciomercato. Marotta e Ausilio stanno provando ad individuare i calciatori giusti da dare ad Inzaghi, ma uno dei possibili obiettivi potrebbe svanire già nei prossimi giorni.

I nerazzurri, infatti, lo stavano seguendo da vicino, ma fino ad oggi non avevano affondato il colpo. Una situazione che ha portato un altro club ad accelerare e chiudere l’operazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare è praticamente definitivo e nel giro di davvero poco tempo si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. Ora Marotta e Ausilio dovranno andare su profili differenti per rendere la rosa ancora più forte di quella di adesso.

Calciomercato Inter: sfuma un obiettivo

L’Inter si sta muovendo per andare a rinforzare la rosa. Sono diversi i discorsi iniziati con molte squadre e tra gli obiettivi, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche Sem Steijn del Twente. Il futuro del centrocampista offensivo, però, quasi certamente non sarà con i colori nerazzurri.

Svolta Steijn: niente Inter, resta in Olanda

Roma e Inter stavano vagliando con attenzione la pista che portava a Sem Steijn, ma il giocatore non arriverà in Italia almeno nel prossimo calciomercato. Secondo le informazioni di TC Tubantia, il Feyenoord in queste ultime ore avrebbe accelerato trovando un accordo di massima con il Twente. Una mossa che ha permesso di sbagliare l’intera concorrenza e di assicurarsi il centrocampista offensivo.

Stando alle indiscrezioni, il Feyenoord avrebbe messo sul tavolo una cifra di quasi 13 milioni di euro (bonus inclusi). Operazione che, in caso di via libera, diventerebbe quella più costosa per quanto riguarda la squadra di Rotterdam. La precedente era quella di Hancko, giocatore pagato poco più che 8 milioni.

Niente da fare, quindi, per Inter e Roma. I due club ora per andare a rinforzare il proprio reparto di centrocampo dovranno andare su altri obiettivi. E non è da escludere che le strade si possano incrociare ancora una volta.

Mercato Inter: Pellegrini diventa il principale obiettivo?

La fumata nera per Steijn potrebbe portare l’Inter a sondare il terreno in modo concreto per Lorenzo Pellegrini. Una trattativa destinata ad incrociare ancora una volta le strade dei nerazzurri e della Roma.