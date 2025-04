Blackout in Spagna e Barcellona-Inter rinviata: ecco la verità

L’emergenza registrata nel Paese iberico nelle scorse ore sta creando diversi disagi. E naturalmente si è parlato subito della sfida di Champions League a rischio

Non sono state ore semplici in Spagna. Nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, è stato registrato un blackout totale che ha procurato diversi disagi. Per esempio il Masters 1000 di Madrid è stato immediatamente interrotto per mancanza di tecnologia. Una situazione molto complicata che ha portato i fari ad accendersi anche sulla semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter.

Più che per il match, in programma mercoledì 30, il timore era di ripercussioni sul viaggio dell’Inter. Molti voli sono stati cancellati proprio per questo blackout. In viale della Liberazione hanno immediatamente attivato i contatti con le autorità locali per fare un punto della situazione e capire se ci sono davvero dei rischi oppure no. L’ipotesi rinvio è stata avanzata da diverse parti anche se non ci sono mai state conferme ufficiali.

Il programma dell’Inter

Il programma dell’Inter per la trasferta di Barcellona per adesso non ha avuto particolari modifiche. La squadra nerazzurra si allenerà questa mattina per la rifinitura. Poi intorno alle 17 con un volo charter partirà per Barcellona dove è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi e di un giocatore. Per il momento non si hanno cambi di rotta considerato il fatto che l’emergenza sembra rientrare.

Barcellona-Inter non è a rischio

Non c’è nessun rischio per Barcellona-Inter. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ai tifosi nerazzurri la mente è ritornata a quel 2010 quando la trasferta milanese dei blaugrana fu condizionata dall’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull. Un ricordo sicuramente piacevole se si pensa a come è andata a finire la doppia sfida. Ma per il momento non si hanno notizie di stravolgimenti o di altro.

L’emergenza sembra essere ufficialmente rientrata e Barcellona-Inter si giocherà regolarmente. L’Inter nel pomeriggio sarà in Spagna per rispettare tutti gli impegni previsti prima della partita. Una sfida che per i nerazzurri, vedendo come è andata l’ultima settimana, è fondamentale per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile.

Per il momento la testa è rivolta solamente al campo e non assolutamente alle questioni esterne come, per esempio, il blackout. Inzaghi e la squadra, dopo un periodo difficile, hanno dato priorità al lavoro lasciando le polemiche e anche questo problema elettrico fuori da Appiano Gentile.

Barcellona-Inter: emergenza blackout rientrata

Il blackout aveva sicuramente preoccupato in viale della Liberazione. Il timore più che per la partita, riguardava il viaggio verso Barcellona. Ora l’emergenza è rientrata e si potrà parlare esclusivamente di campo.