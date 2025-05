Vogliono Inzaghi in panchina, maxi offerta in arrivo

Il tecnico nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter per una nuova avventura all’esterno: super offerta per Simone Inzaghi

Il calcio è fatto di momenti e quelli vissuti recentemente da Simone Inzaghi sono certamente paragonabili a delle montagne russe. Il tecnico di Piacenza, dopo l’evidente calo che ha portato la sua Inter fuori dalla Coppa Italia e in difficoltà in campionato, ha invece brillato in Champions League.

La prestazione super al Camp Nou contro il Barcellona, nell’andata della semifinale di Champions League, ha inevitabilmente dimostrato come l’allenatore nerazzurro sia in questo momento tra i profili più completi e capaci del panorama europeo. Non è un mistero, quindi, che al di là dei risultati con la squadra nerazzurra Simone sia da tempo sul taccuino di diverse grandi società.

L’Inter è attenta, il contratto di Inzaghi è in scadenza a metà 2026 e già da tempo si parla della possibilità di rinnovo, con adeguamento. “È una formalità”, ha ribadito in più occasioni il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Ora, però, si torna a tremare per il possibile addio.

Addio Inzaghi, ci risiamo: ecco chi lo vuole

Perché Simone Inzaghi piace soprattutto in Premier League dove nel recente passato è stato accostato ad alcune grandi squadre che da tempo sono in evidente difficoltà. Il Manchester United, ad esempio, prima che Amorim finisse per essere scelto al posto di ten Hag.

Nonostante i dubbi sull’allenatore portoghese, quella porta sembra essere al momento chiusa. Così come quella che riguarda il Manchester City e Pep Guardiola, fresco di rinnovo nonostante un’annata deludente nella quale i ‘Citizens’ hanno già perso sia la Premier League che la possibilità di arrivare in fondo in Champions. Il tecnico spagnolo, però, rimarrà dov’è: salvo ripensamenti il recente rinnovo fino al 2027 parla chiaro.

E allora dove potrebbe andare ad allenare Inzaghi nel prossimo futuro? Chi lo vuole in vista della stagione 2025/26. C’è una pista che sta prendendo quota e che potrebbe effettivamente tramutarsi in qualcosa di concreto, con buona pace dei tifosi nerazzurri. Stiamo parlando del Tottenham.

Inzaghi al Tottenham: lo scenario

Solo l’Europa League può salvare Postecoglou. O forse no. Dopo il 3-1 al Bodo/Glimt nella semifinale d’andata, gli ‘Spurs’ guardano con ottimismo al ritorno. Ma quanto raccolto in Premier League quest’anno è davvero troppo poco.

Sedicesimi in campionato, salvi dalla zona retrocessione ma comunque fuori da ogni posizione interessante, il Tottenham deve pensare a ricostruire. E Simone Inzaghi rappresenterebbe la scelta ideale, un tecnico giovane che gioca un calcio moderno che si adatterebbe alla perfezione alle dinamiche della Premier. Non è quindi da escludere che a fine stagione si cambi.

L’allenatore di Atene rischia grosso e il nome di Inzaghi si fa sempre più caldo. D’altronde un’esperienza nel campionato più ambito del mondo alletterebbe pure Simone, a maggior ragione se dovesse arrivare uno tra Scudetto e Champions League: in quel caso il ciclo all’Inter potrebbe ritenersi chiuso. Per Inzaghi potrebbe esserci uno stipendio da top manager.