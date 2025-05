Champions League, UFFICIALE: non convocato per Inter-Barcellona

La semifinale di ritorno rischia di essere fortemente condizionata da diverse assenze per infortunio. Per un giocatore non c’è la possibilità di essere convocato

È tempo di scelte definitive per Inzaghi e Flick. Dopo aver risparmiato la maggior parte dei titolari nell’ultimo impegno di campionato, i tecnici di Inter e Barcellona sono chiamati a sciogliere le ultime riserve sugli infortunati. Entrambe le infermerie sono piene e quindi bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro su chi sarà a disposizione e chi potrà partire titolare.

Intanto, però, un giocatore sarà costretto a saltare Inter-Barellona per un infortunio. Non è riuscito a smaltire il problema fisico e il tecnico non lo convocherà. Una scelta forzata vista che la speranza di recuperarlo c’era. Ora bisognerà trovare una soluzione all’assenza e ci si augura che questa assenza non possa avere un peso importante ai fini della qualificazione.

Inter-Barcellona: Lewandowski verso il recupero

Da Barcellona arrivano due notizie. La prima è positiva ovvero il recupero di Lewandowski. Il polacco ha recuperato dall’infortunio al muscolo semitendinoso della gamba destra e partirà con la squadra. Poi deciderà Flick se schierarlo titolare oppure tenerlo in panchina e utilizzarlo a gara in corso.

Barcellona, il punto sugli infortunati

Il recupero di Lewandowski è una buona notizia per il Barcellona. In rosa un attaccante di qualità con le caratteristiche del polacco mancano e si è visto nella sfida di andata. Poi toccherà a Flick decidere se schierarlo titolare o magari utilizzarlo a gare in corso considerato anche lo stop di qualche settimana.

Non partirà, invece, per Milano Balde. L’infortunio di Kounde aveva portato il Barcellona a sperare in un suo rientro, ma le notizie dall’infermeria non sono positive. L’esterno non ha smaltito l’infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra e sarà costretto a restare ai box per altri giorni.

Non una buona notizia per Flick e il Barcellona. In difesa le scelte sono obbligate e toccherà ad Eric Garcia agire come esterno a destra e Martin a sinistra.

Dubbio su Gavi

Nelle prossime ore saranno sciolti i dubbi anche su Gavi. Il centrocampista spagnolo si è fermato nell’ultima giornata di campionato toccandosi il flessore. Saranno effettuati dei controlli, ma da Barcellona sembrano arrivare delle notizie tranquillizzanti. Potrebbero essere stati dei semplici crampi e a questo punto bisognerà aspettare i convocati e la conferenza stampa di Flick per avere un quadro più chiaro.