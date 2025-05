Rinvio Inter-Barcellona: “Situazioni di pericolo”, nota UFFICIALE Comune Milano

Il maltempo ritorna a fare paura sulla Lombardia. L’attenzione è rivolta al big match di domani con il rischio di una partita condizionata dal meteo

Dopo giorni trascorsi con un clima davvero estivo, il maltempo è tornato ad abbattersi sull’Italia. Da qualche ora una perturbazione stazione sul nostro Paese con violente precipitazioni e temporali. La Protezione Civile per la Lombardia ha emesso una allerta arancione per quanto riguarda i rilievi e i bacini idraulici più sensibili.

Una situazione che potrebbe confermarsi anche nelle prossime ore. Per questo motivo è scoppiato un piccolo allarme per la sfida dell’Inter contro il Barcellona. Il meteo potrebbe non essere benevolo, come nelle scorse settimane. Naturalmente siamo in una stagione in cui le condizioni possono cambiare da un momento all’altro e bisogna attendere proprio le ore prima della sfida per avere un quadro più chiaro e capire in quali condizioni si dovrà affrontare la partita.

Il comunicato del Comune di Milano

Sulle condizioni meteo a Milano il Comune ha emesso un comunicato chiedendo ai cittadini di “porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature, di cantieri, dehors e tende. Importante ance mettere in sicurezza gli oggetti e i vasi sui balconi. Bisogna prestare attenzione ai fenomeno meteorologici in occasioni di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo“.

Inter-Barcellona non è a rischio

Le condizioni meteo rischiano di non essere ottimali, ma la partita tra Inter e Barcellona non è assolutamente a rischio. C’è la possibilità di giocare magari sotto la pioggia. Una condizione che rischia di facilitare i nerazzurri e non i blaugrana anche se per il momento si tratta di ipotesi.

In una stagione come questa le condizioni meteorologiche possono cambiare da un momento all’altro e per questo motivo bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro. La speranza di Inter e Barcellona è che il clima possa essere gradevole per una partita che si preannuncia molto divertente.

La Protezione Civile ha comunque attivato la macchina per intervenire in caso di situazioni di criticità. Per il momento la situazione è sotto controllo e non ci sono particolari rischi. Ma è una situazione in continua evoluzione e Inter e Barcellona la seguono con molta attenzione.

Il meteo condiziona la semifinale di Champions League?

Nonostante la partita non è a rischio, la possibilità di non giocare in condizioni favorevoli per Inter e Barcellona è molto alta. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quale sarà il meteo per la partita di domani.