Thuram, accusa choc e pioggia di insulti: “Pesante squalifica”

Brutte notizie per quanto riguarda il francese. Sono arrivate dure accuse al francese per una vicenda che risale a diversi anni fa

La vittoria contro il Barcellona porta l’Inter in finale di Champions League. Tra gli artefici c’è sicuramente Thuram. Il francese è stato protagonista di un’altra grande prestazione. Il sacrificio e l’azione del quarto gol sono l’emblema di quanto il transalpino sia stato fondamentale nel passaggio del turno. Ma nelle ultime ore il giocatore sta facendo discutere anche per un’altra vicenda e sui social sono molte le critiche nei confronti del giocatori.

Accuse pesanti e richiesta anche di una squalifica molto dura per Thuram. Si tratta di una vicenda comunque chiusa, con un racconto che non ha mai trovato dei riscontri: praticamente una vicenda archiviata. Ma questo non ha fermato le critiche contro il francese e per questo motivo si è accesa una vera e propria polemica tra gli utenti.

Thuram nel mirino sui social

Sono molti gli utenti che hanno criticato Thuram. Sono due le vicende che sui social sono diventate virali per attaccare il francese. Si tratta di situazioni che, come precisato in precedenza, assolutamente archiviate e che non porteranno il giocatore transalpino ad essere sanzionato.

Le accuse dei tifosi a Thuram

Sono diverse le accuse rivolte a Thuram in queste ultime ore. Il tutto è partito da un video in cui una donna accusa il giocatore dell’Inter di violenza. Un qualcosa già risaputo e risalente al 2022 tanto che la Procura ha archiviato il tutto e quindi non c’è alcuna indagine in corso.

Un post che sui social ha riportato gli utenti a riprendere la vicenda dello sputo a Posch, ora all’Atalanta, ai tempi in cui l’attaccante giocava nel Borussia Monchengladbach. Un gesto che è stato cinque giornate di squalifica al transalpino. Con lo stesso Thuram che si era scusato per quanto successo. Una vicenda anche questa assolutamente passata e che è assolutamente archiviata.

Nonostante questo, il francese è finito al centro della polemica e sui social sono molti i tifosi che hanno chiesto una accusa molto pesante nei confronti di Thuram.

Thuram pensa solo al campo

Sicuramente le accuse arrivate dai social non toccano assolutamente il giocatore. Sono cose passate e Thuram in questo momento ha intenzione di pensare solamente al campo e provare a chiudere nel migliore dei modi la stagione magari conquistando la Champions League.