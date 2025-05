Notizia terribile su Thuram: peggio di un infortunio!

Il francese continua ad essere l’arma in più di questa Inter. Ma le prestazioni di alto livello sono un’arma a doppio taglio per i nerazzurri

Contro il Barcellona, Thuram è stato ancora una volta tra i migliori in campo. Una prestazione di sacrificio da parte del francese che, anche non al meglio, ha combattuto per tutti i 120 minuti. L’azione che ha portato al gol di Frattesi è partita proprio da una sua giocata. Una prestazione di assoluto livello con le qualità che non stanno assolutamente passando inosservate a diversi club. Sono in molte le squadre che lo hanno messo nel mirino e questa non rappresenta una buona notizia per Inzaghi.

Ricordiamo che il giocatore ha una clausola di 85 milioni di euro. Thuram ha però sempre fatto sapere di non avere nessuna intenzione di utilizzarla, ma il calciomercato è sicuramente molto particolare e non possiamo escludere nulla. Per questo motivo l’Inter sta lavorando da tempo per rinnovare il contratto ed eliminare questa opzione.

Inter e il futuro di Thuram

Al momento il futuro di Thuram è una vera incognita. L’Inter spera di riuscire a rinnovare il contratto per eliminare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Una opzione che rappresenta una sorta di minaccia per i nerazzurri considerate le prestazioni che sta mettendo in campo il transalpino e la qualità dello stesso giocatore.

🔥#Thuram ha distrutto il Barcellona puntando sulla fascia destra. Non a caso parte da lì il gol di #Frattesi, dopo una straordinaria discesa contro Araujo. Il tandem con #Dumfries ha funzionato ancora una volta! #InterBarcellona #UCL 📸(@SofascoreINT) pic.twitter.com/hRfF6qWYj4 — Interlive (@interliveit) May 8, 2025

L’Arsenal punta Thuram

L’ultima squadra in ordine di tempo che ha posato gli occhi su Thuram è l’Arsenal. Secondo le informazioni di TBR Football, i Gunners vorrebbero fare un passo importante nella corsa al francese. Il calciatore ha una clausola da 85 milioni di euro e la cifra sarebbe una plusvalenza importante per il club di viale della Liberazione visto che il transalpino è arrivato a zero.

Ma per il momento da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di privarsi del giocatore. Il club nerazzurro da tempo sta lavorando per rinnovare il contratto ed eliminare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Una mossa che conferma l’importanza del francese negli schemi di Inzaghi e nel futuro dei nerazzurri. Anche se davanti ad una proposta simile, viale della Liberazione potrebbe davvero vacillare.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. I Gunners stanno facendo tutte le riflessioni del caso su quale attaccante andare a prendere per rinforzare il reparto. Tutte le strade fino ad oggi portano a Thuram, ma resta da capire quale sarà l’intenzione del club nerazzurro.

Thuram pensa solo all’Inter

Al momento il pensiero di Thuram è rivolto a chiudere nel migliore dei modi la stagione con l’Inter. Proverà a regalare la Champions ai nerazzurri e solo dopo si ragionerà sul suo futuro.