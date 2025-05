Inter-Barcellona, scoppia il caso Lautaro: “È una vergogna”

Il capitano nerazzurro è finito al centro di una polemica nonostante la partita contro il Barcellona. Il giocatore è pronto a rispondere sul campo

Lautaro Martinez ha trovato la rete contro il Barcellona, ma la cosa più importante è stato ancora una volta il suo contributo per aiutare i nerazzurri ad ottenere un risultato gigantesco come la finale di Champions League.

Il rigore del 2-0 (ai fini decisivo per la qualificazione ndr) è stato procurato dallo stesso argentino. Una prestazione ancora importante anche se questa non ferma assolutamente le polemiche e le discussioni.

Nelle ultime ore si è parlato di nuovo del presunto fatto che Lautaro non riesce ad incidere nelle partite decisive. Un problema che non riguarda solamente l’argentino. Naturalmente tutto ciò non ferma le discussioni sull’argentino e su INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, si è affrontato questo tema. Uscito un pensiero molto chiaro sul capitano.

Le polemiche su Lautaro

Lautaro Martinez da tempo è additato di non essere decisivo nelle partite che contano. Una polemica che va avanti ormai da tempo e alla quale Filippo Tramontana, giornalista di TeleLombardia, non ha alcuna intenzione di prendere parte. Le sue idee sono molto chiare e ai microfoni di INTER ZONE le esprime chiaramente prendendo anche la difesa del suo capitano.

Tramontana difende Lautaro: “Non è assolutamente vero”

L’intervento di Tramontana ai microfoni di Inter Zone, programma in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, ha consentito di affrontare diversi temi. Uno di questi sono state le polemiche su Lautaro e sul suo non essere decisivo nelle partite che contano.

Ma come sottolinea giustamentre Tramonta, “questa cosa che non segna nei big match non è assolutamente vera. Parliamo di un calciatore che ha vinto la Coppa America da capocannoniere. Per me è una vergogna non aver visto Lautaro fra i primi tre del Pallone d’Oro. È stato davvero uno scandalo vederlo settimo“.

Parole in difesa di Lautaro. L’argentino è pronto a rispondere sul campo alle polemiche e mettere in chiaro che lui, come ha sempre dimostrato, è decisivo anche nelle partite che contano. Chissà, magari sarà lui a regalare la Champions all’Inter.

Lautaro: obiettivo Champions

Per Lautaro Martinez ora l’obiettivo principale è la Champions. L’attaccante, che ha recuperato in tempi record dall’ultimo infortunio, potrebbe essere preservato per averlo nella miglior condizione possibile contro il PSG.