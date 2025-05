Inter, regalo Osimhen a Inzaghi: operazione clamorosa

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista il tecnico nerazzurro e il bomber nigeriano del Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli

Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, ma le voci iniziano ad essere sempre più insistenti. Fra i calciatori che stanno facendo molto parlare c’è Osimhen. Il nigeriano lascerà il Galatasaray e su di lui ci sono diverse squadre considerato anche il grande interesse delle big. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione.

Simone Inzaghi vuole restare alla guida dell’Inter, anche se sarà decisivo l’incontro con la società al termine della stagione. Sul tecnico c’è il forte interesse dell’Al-Hilal che sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale da 60 milioni di euro. Una offerta davvero importante, ma che il tecnico sembra essere intenzionato a rifiutare.

L’Al-Hilal vuole Inzaghi e Osimhen

L’Al-Hilal è pronto a prendersi la scena nel prossimo calciomercato. Il club arabo starebbe ragionando sulla possibilità di fare una campagna molto importante tanto che sarebbe pronto a mettere un triennale da 60 milioni di euro per convincere Simone Inzaghi ad accettare la destinazione araba.

Ma non è finita qui. Il club saudita vorrebbe andare anche a prendere Osimhen nel prossimo mercato. Una mossa fatta anche per convincere Inzaghi? Possibile… Il Corriere dello Sport parla di una proposta intorno ai 30-35 milioni di euro a stagione per portare il nigeriano all’Al-Hilal.

Una doppia operazione di calciomercato che consentirebbe di andare a rinforzare ancora di più la rosa. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze di come andrà a finire la doppia trattativa.

Ricordiamo che Osimhen è ancora di proprietà del Napoli e che ha una clausola, non valida per le società di Serie A, fissata a 75 milioni di euro. Su di lui è forte anche la Juventus.

Inzaghi vuole restare all’Inter

A prescindere dalle offerte che potranno arrivare nei prossimi giorni, la volontà di Inzaghi è molto chiara: continuare con l’Inter rinnovando il contratto fino al 2028.. Gli ultimi dubbi, comunque, saranno sciolti solamente dopo l’incontro con la società previsto al termine della stagione, ma pure la stessa Inter è intenzionata ad andare avanti insieme.