Inter, bufera dopo Napoli-Genoa: “Campionato falsato”

I nerazzurri sono rientrati in piena corsa per lo Scudetto, ma le polemiche e le discussioni non si placano. E sui social si riapre la discussione

Un campionato riaperto in modo improvviso e inaspettato. Il Napoli sembrava avere in mano il titolo, ma il passo falso contro il Genoa ha riportato i nerazzurri a -1. Il destino degli uomini di Inzaghi dipende sempre dai partenopei, ma una vittoria settimana prossima consentirebbe di spostare il discorso all’ultima giornata.

Intanto l’esito di questo turno di campionato ha riaperto la discussione e le polemiche sui social. In molti hanno criticato alcuni errori arbitrali che rischiano di avere un effetto negativo sul resto del campionato. La speranza da parte di tutti è che queste sviste non portino a decidere lo Scudetto. Ma la sensazione è che i punti lasciati per strada per qualche svista da parte del direttore di gara può costare davvero molto caro.

Inter-Napoli: è polemica sui social

Questa volta, però, a polemizzare non sono i tifosi delle altre squadre contro l’Inter. Gli utenti nerazzurri, visto il passo falso da parte del Napoli, hanno deciso di prendersi una sorta di vendetta sportiva e tirare in ballo il rigore non dato a Bisseck nella sfida con la Roma. Un errore che rischia di condizionare molto la lotta per lo Scudetto.

“Pesa come un macigno”

Il primo a ritornare sull’episodio di Bisseck è Damiano Trezza, che su X sottolinea come: “Il rigore non dato contro la Roma pesa come un macigno“. Gli fa eco anche un altro tifoso nerazzurro: “Quanto manca quel rigore non fischiato a Bisseck nel finale di Inter Roma“.

Alessandro, invece, ha scritto: “La differenza in classifica a questo punto è il rigore su Bisseck non dato in Inter Roma. Gravissimo“. Ma c’è anche chi ha ricordato altri episodi: “Il rigore non dato su Bisseck in Inter-Roma Il rigore non dato sul contatto Pavlovic-Thuram nel derby Il rigore non dato su Skorupski-Thuram in Inter-Bologna“.

Ora, però, lo sguardo è rivolto alla prossima giornata e il messaggio è molto chiaro: “Se non c’è contemporaneità alla 37°, è una vergogna. Già stiamo vivendo un campionato FALSATO dal rigore CLAMOROSO negato a Bisseck, direi che la misura è colma. L’Inter merita quanto meno lo spareggio“.

L’Inter proverà il sorpasso al fotofinish

Errori arbitrali a parte, lo Scudetto è assolutamente ancora nel mirino dell’Inter e il sorpasso è possibile. Saranno 180 minuti molto intensi tra Inter e Napoli per la vittoria del titolo.