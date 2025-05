L’Inter ha chiuso un altro acquisto: annuncio di Fabrizio Romano

In viale della Liberazione hanno praticamente definito un secondo colpo dopo Sucic. Una operazione fondamentale e che accontenta Inzaghi

L’Inter continua a dividersi fra campo e calciomercato. La vittoria contro il Torino ha permesso ai nerazzurri di riaprire il discorso Scudetto, ma in viale della Liberazione si sta ragionando già sul futuro. Il primo colpo è stato quello di Sucic. Il centrocampista croato, diventato nerazzurro a gennaio, arriverà alla corte di Simone Inzaghi solamente a giugno per il Mondiale per Club. Ma non è assolutamente finita qui.

I nerazzurri hanno praticamente chiuso un secondo colpo. L’annuncio è arrivato direttamente da Fabrizio Romano. L’operazione è ormai definita e il calciatore è a tutti gli effetti un tesserato dell’Inter. La squadra della prossima stagione inizia a prendere forma e la speranza da parte di Inzaghi è che si possa arrivare a seconde linee di grandi livello.

L’Inter scatenata sul calciomercato

L’Inter è assolutamente molto attiva sul calciomercato. Dopo aver definito Sucic, i nerazzurri sono sempre più vicini a definire anche gli altri due colpi. Uno è praticamente fatto mentre sul secondo sono in corso le trattative con il club di appartenenza, ma c’è fiducia di arrivare alla fumata bianca.

Inter-Zalewski, riscatto ad un passo

L’Inter si appresta ad esercitare l’opzione di riscatto per Zalewski. Il polacco, ogni volta chiamato in causa da Inzaghi, ha risposto sempre presente e la sua volontà è molto chiara. “Io voglio restare qui. Mi trovo benissimo con tutti“, le sue parole nel post partita contro il Torino.

L’esterno, quindi, è ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, Marotta nei prossimi giorni dovrebbe spendere i 6 milioni di euro previsti per acquistare a titolo definitivo il giocatore. Un arrivo condiviso anche da Simone Inzaghi.

La duttilità e le qualità di Zalewski hanno portato il tecnico a spingere per il riscatto dell’esterno polacco. Un rinforzo che consentirà ad Inzaghi di avere un vice Dumfries con qualità importanti a sua disposizione.

Inter, vicinissimo Luis Henrique

L’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato. Dopo Sucic e Zalewski, il terzo colpo dovrebbe essere Luis Henrique. L’accordo di massima con il calciatore è stato trovato ormai da tempo ed ora si attende quello col Marsiglia. Le parti sono vicinissime, con l’operazione dovrebbe concludersi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.