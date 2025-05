Affare da 11 milioni poi l’Inter lo gira in prestito: arriva la giovane stella della Serie A

Marotta è pronto a puntare sul gioiello che sta facendo impazzire il campionato italiano: tutti i dettagli

Un finale di stagione a dir poco adrenalinico attendere l’Inter di Simone Inzaghi.Scudetto e Champions League, tutto è ancora possibile per un’annata che potrebbe entrare nella storia del club nerazzurro.

Allo stesso modo è inevitabile che la dirigenza guardi oltre, precisamente alla sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, però, è in realtà tutto già avviato: Marotta e Ausilio hanno in mente sia i nomi che lasceranno Appiano Gentile che quelli destinati a vestire nei mesi estivi la maglia nerazzurra.

Oaktree ha ‘imposto’ un cambio repentino di politica per quel che riguarda la costruzione della squadra. Una squadra giovane e futuribile, possibilmente più ricca di italiani.

Dall’Empoli all’Inter: le ultime

In questo scenario che il nome di Jacopo Fazzini, già accostato in passato non solo ai nerazzurri ma anche a Milan e Juventus, potrebbe diventare caldissimo al termine dell’attuale stagione. Centrocampista completo, trequartista di grande qualità, il 22enne di Massa è stato sicuramente una delle sorprese dell’Empoli quest’anno. Al netto dell’ultimo infortunio, Fazzini ha fornito prestazioni di altissimo livello.

Simone Inzaghi spinge da tempo per l’arrivo di un calciatore con quel tipo di caratteristiche: d’altronde per la trequarti la dirigenza di Viale della Liberazione ha già pensato ad Arda Guler e a Nico Paz. L’argentino rimane un obiettivo concreto.

Giovani, di talento e prospettiva: fattori che li accomunano all’italianissimo Fazzini che in estate potrebbe fare il grande salto ed approdare nella Milano nerazzurra. Ma a quali condizioni?

Fazzini-Inter, lo scenario per l’estate

Il centrocampista è sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027 ma la società toscana sa bene quanto un talento come quello di Fazzini sia destinato, più prima che poi, a trasferirsi in una grande piazza. Ecco perché l’esborso economico non sarebbe così proibitivo.

L’Inter potrebbe offrire 11 milioni di euro alla dirigenza dell’Empoli per il cartellino di Fazzini, con lo stesso club nerazzurro che potrebbe poi mandarlo in prestito per un’ulteriore stagione per prepararsi al meglio all’approdo ad Appiano Gentile. Magari proprio all’Empoli, ammesso che si salvi, club nel quale è nato e cresciuto calcisticamente e dove Fazzini ha già mostrato sprazzi di grande calcio.

In questa stagione il giovane talento italiano ha collezionato appena 20 presenze, con 1383′ in campo e 5 reti all’attivo. Potrebbe essere lui una delle prime sorprese che la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe in mente per potenziare la rosa di Inzaghi. Da battere la concorrenza di Napoli e Lazio.