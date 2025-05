Dimissioni nella notte, addio Juve e firma con l’Inter: cosa succede

Novità importante in casa bianconera. La decisione di fare un passo indietro potrebbe aprire ad una vera e propria rivoluzione nella Vecchia Signora

La Juventus ha intenzione di aprire un nuovo ciclo e ci sono degli aggiornamenti molto importanti in questo senso. Nelle scorse ore il club ha accettato le dimissioni da parte di un dirigente. Un nome chiave nel progetto nato negli anni scorsi, ma alla fine si è deciso di cambiare i programmi anche per i risultati negativi.

La volontà del club è quella di riuscire nel minor tempo possibile a tornare ad ottenere dei risultati molto importanti e naturalmente per farlo c’è bisogno di una rivoluzione. Da qui la decisione di accettare le dimissioni in attesa di capire meglio come si potrà evolvere la situazione. La priorità resta in questo momento chiudere al quarto posto per provare in Champions League e salvare al meglio una stagione non sicuramente facile.

Juventus: il passo indietro di Calvo

Francesco Calvo non continuerà con la Juventus al termine della stagione. Il ritorno in bianconero nel 2022 non ha dato i risultati sperati e per questo motivo si è deciso di fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni da ruolo di Managing Director Revenue e Football Development oltre naturalmente a rappresentare il club nelle assemblee della Lega Calcio. Ricordiamo che il dirigente ha ricoperto nei mesi scorsi anche il ruolo di consigliere del nostro campionato nel Consiglio Federale della FIGC.

L’addio di Calvo e il suo futuro

Come confermato da calciomercato.it, le strade di Calvo e della Juventus si divideranno al termine della stagione. Una scelta voluta dal dirigente e magari nei prossimi giorni capiremo anche il motivo. Nel suo futuro, comunque, continua ad esserci il calcio e un nuovo ruolo in primo piano.

Si era parlato tanto della possibilità di vederlo all’Inter, ma Calvo ha subito smentito l’interesse dei nerazzurri. In quel ruolo il club meneghino ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza della Juventus come Ricci. Quindi per il dirigente italiano il futuro potrebbe essere lontano dal nostro campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, per Calvo potrebbero aprirsi le porte dell’Inghilterra. L’Aston Villa è da tempo in pressing per portare il dirigente ai Villans con un ruolo primario e vedremo se alla fine ci sarà il via libera.

La Juventus rivoluziona la dirigenza

Il passo indietro di Calvo costringerà la Juventus a dover individuare un dirigente di livello in quel ruolo. Non è da escludere una promozione di Chiellini. Le decisioni comunque saranno prese solamente al termine della stagione.