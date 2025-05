Lautaro fuori sicuro: finale PSG-Inter, Inzaghi trema

Le condizioni di Lautaro continuano a tenere in apprensione i tifosi nerazzurri. Il piano di Inzaghi per recuperare l’argentino è ormai definito

Tre partite per decisive per la stagione nerazzurra. La frenata contro il Genoa del Napoli ha permesso all’Inter di portarsi ad una sola lunghezza dal primo posto e i prossimi 180′ minuti saranno decisivi. Non dipenderà tutto dalla squadra di Simone Inzaghi e il calendario sembra sorridere ai partenopei. Il finale di campionato, però, è davvero difficile da pronosticare e ad Appiano Gentile c’è la speranza di ribaltare la situazione.

Questo, comunque, non dovrebbe cambiare i piani di Inzaghi per quanto riguarda gli infortunati. Nessun rischio per non dover fare i conti con ricadute davvero pesanti. L’obiettivo è quello di giocarsi il titolo senza andare a pregiudicare il resto della stagione. Da qui la scelta di non convocare Lautaro per la sfida contro la Lazio.

Le condizioni di Lautaro

Le condizioni di Lautaro continuano ad essere sotto osservazione dello staff medico. L’attaccante, dopo il recupero immediato per il Barcellona, è ritornato nuovamente ai box per smaltire al meglio l’elongazione. Una scelta precauzionale per non prendersi inutili rischi e magari fare i conti con una ricaduta che potrebbe costare davvero molto caro ai nerazzurri.

Lautaro in campo contro il Como?

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, Lautaro non sarà in campo contro la Lazio. L’attaccante deve ancora smaltire il suo problema fisico e dovrà ancora stare ai box per qualche giorno. L’ipotesi è quella di un rientro fra i convocati per la sfida con il Como per ritrovare la migliore condizione in vista della finale di Champions League.

Intanto, però, dall’infermeria arrivano delle buone notizie. Pavard, Frattesi e Mkhitaryan stanno smaltendo i loro problemi fisici e hanno buone chance di essere convocati almeno per la panchina. Di certo contro la Lazio Inzaghi ha intenzione di dare spazio ai titolarissimi.

Thuram è pronto a ritrovare spazio dal 1′ insieme ad uno fra Taremi e Arnautovic. A centrocampo pronto il ritorno dal 1′ di Barella e Calhanoglu oltre che a Dumfries e Dimarco. In porta riecco Sommer mentre in difesa ci sarà spazio per Acerbi. Un chiaro segnale di quanto Inzaghi voglia provare fino alla fine di arrivare al titolo.