Nuovo infortunio Lautaro: ansia Inter per la finale Champions

Le condizioni dell’argentino preoccupano ad Appiano Gentile. L’obiettivo è quello di averlo nella miglior condizione possibile contro il PSG

La lotta per il primo posto si è improvvisamente riaperta, ma Inzaghi non vuole correre inutili rischi. Il tecnico nerazzurro continuerà nella sua linea di precauzione per quanto riguarda gli infortuni. La finale di Champions League è ormai alle porte e sarebbe davvero inutile far scendere in campo i giocatori senza la certezza di aver smaltito il problema fisico. Le seconde linee, come successo a Torino, stanno facendo il loro dovere e la speranza è quella di continuare così anche in futuro.

La situazione da tenere sotto osservazione è sicuramente quella di Lautaro. L’argentino ha stretto i denti contro il Barcellona recuperando i tempi record dall’infortunio. Ora, però, si è deciso di rallentare per non prendersi dei rischi inutili. L’obiettivo è quello di avere l’argentino nella migliore condizione possibile contro il PSG anche se non sarà affatto semplice.

Le condizioni di Lautaro

Le condizioni di Lautaro sono ancora tutte da verificare. L’argentino, dopo l’elongazione muscolare, è ancora ai box e ad Appiano Gentile c’è un piano ben preciso per averlo a disposizione nella migliore condizione possibile per la finale di Champions League. Poi sappiamo che è un problema non di poco conto e bisognerà aspettare i prossimi giorni.

Il piano dell’Inter per l’argentino

L’Inter ha un piano ben preciso per Lautaro Martinez. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di avere a disposizione Lautaro nella finale di Champions League e non prendersi dei rischi inutili e magari una ricaduta. Per questo motivo ha saltato il match contro il Torino e non sarà a disposizione con la Lazio. La conferma è arrivata direttamente da Simone Inzaghi.

Resta da capire se Lautaro potrà essere a disposizione contro il Como. Al momento non si hanno certezze. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di consentire all’argentino di riprendere il contatto con il campo in ottica della sfida con il PSG. In caso, invece, di un forfait nell’ultima giornata di campionato, allora a quel punto sembrerebbe molto difficile ipotizzare un argentino pronto per giocare 90 minuti in Champions League.

Naturalmente i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. L’Inter valuterà con attenzione le condizioni di Lautaro con il passare dei giorni e vedremo se i piani saranno rispettati oppure no.

Gli altri indisponibili

La situazione non migliora per gli altri indisponibili. Mkhitaryan, come Lautaro, resterà ai box contro la Lazio. Da capire se l’armeno riuscirà ad essere in campo con il Como. Per Pavard qualche chance di essere convocato per il prossimo match di campionato.