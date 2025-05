Scambio alla pari con Bisseck: arriva l’attaccante da 78 gol

Il difensore continua ad essere nel mirino di diverse squadre. E un club è pronto a inserire un calciatore per convincere i nerazzurri

La crescita di Bisseck è sotto gli occhi di tutti. Il tedesco sta dimostrando di essere un difensore di qualità e le sue ultime prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Dalla Premier League hanno messo nel mirino il centrale e ci sono degli aggiornamenti molto importanti sul calciatore. Anche se non sarà affatto semplice riuscire a strappare il giocatore ai nerazzurri.

Secondo le informazioni di Caught Offside, un club in Premier League sarebbe intenzionato ad accelerare per andare a prendere Bisseck. La prima offerta di 30 milioni di euro è stata respinta dai nerazzurri.

In viale della Liberazione la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 e per questo motivo la squadra potrebbe mettere sul piatto un calciatore per convincere Marotta a far partire il difensore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Inter: assalto a Bisseck, pronto lo scambio

Bisseck in questo momento è uno dei calciatori più seguiti in Premier League. Il Manchester United lo ha messo nel mirino ormai da tempo, ma sul giocatore c’è anche il forte interesse da parte di un altro club inglese. L’ipotesi è quella di uno scambio per convincere i nerazzurri a lasciar partire il giocatore vista la valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Ipotesi Kudus per l’Inter

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il West Ham si sarebbe inserita con forza nella corsa a Bisseck. Si parla di una proposta già presentata di 30 milioni di euro rispedita al mittente da viale della Liberazione. La valutazione è di circa 10 in più e per questo motivo gli Hammers starebbero ragionando sulla possibilità di andare su una offerta differente.

L’ipotesi è quella di inserire nella trattativa il cartellino di Kudus. Il ghanese, che in carriera tra club e nazionale maggiore ha realizzato 78 reti, è molto abito da diverse squadre inglesi, ma il West Ham potrebbe decidere di utilizzare il calciatore come una pedina importante per arrivare a Bisseck. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni visto che non c’è nessuna trattativa in corso.

Kudus non è assolutamente una priorità per l’Inter e questo non rende facile l’operazione. Ma il West Ham ha comunque intenzione di fare un tentativo per capire se potrà convincere i nerazzurri a fare questo movimento in uscita.

Il West Ham punta Bisseck

A prescindere da Kudus, il West Ham non molla assolutamente la pista Bisseck. Il difensore piace molto al club londinese e sono in corso i ragionamenti per convincere l’Inter a farlo partire.