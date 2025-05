Scontro Dumfries-Calhanoglu: alta tensione Inter, cosa è successo

La vittoria contro il Torino ha permesso ai nerazzurri di riaprire il discorso Scudetto, ma non sono mancati confronti tra gli stessi giocatori

L’Inter continua a sognare lo Scudetto. La vittoria contro il Torino e la frenata del Napoli hanno permesso ai nerazzurri di riportarsi ad una sola lunghezza di distanza dai partenopei ed ora si preannunciano 180 minuti ad alta tensione. Il destino resta nelle mani dei partenopei, che con due vittorie avrebbero la certezza del titolo. Il compito dei ragazzi di Simone Inzaghi è quello di provare a mettere pressione sui rivali e sperare in un nuovo passo falso.

Intanto, però, Dazn con i suoi retroscena molto particolari è andato a raccontare cosa è successo a Torino e non sono mancati piccoli momenti di tensione fra i calciatori dell’Inter. Tutto nella norma quando si tratta di una sfida simile. Al triplice fischio si è ritornati alla normalità ed ora il gruppo ha un solo obiettivo: quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Lo scontro tra Dumfries e Calhanoglu

Ad attirare l’attenzione è stato sicuramente il piccolo litigio tra Dumfries e Calhanoglu. Una discussione che è durata giusto qualche secondo e poi ci ha pensato Thuram a far placare gli animi e ritornare il sorriso all’olandese. Una vicenda che comunque non preoccupa visto che si tratta di cose di campo.

I retroscena di Torino-Inter

Il litigio tra Dumfries e Calhanoglu è solo uno dei piccoli retroscena sull’ultima sfida dell’Inter a Torino. Si è partiti dal confronto tra Mario Cecchi, tattico dei nerazzurri, e Dumfries subito dopo l’intervallo. Un confronto che è servito a capire meglio alcune cose.

Subito dopo è toccato ad Acerbi. Il difensore, subentrato nel finale di match, è stato caricato da Inzaghi ed entrato in campo con una scarpa davvero molto particolare. Il centrale, infatti, per questo match ha deciso di scendere in campo con quelli della vittoria del Barcellona e uno era bucato.

Fra i diversi retroscena di Dazn anche Inzaghi che prima della partita ricorda a Bastoni e Bisseck di prestare la massima attenzione ai rinvii lunghi di Milinkovic-Savic e la cessione di Taremi ad Asllani del rigore. Insomma, è stata una partita molto dura e anche ricca di tensione in campo e fuori.

L’Inter ora pensa alla Lazio

La bellissima vittoria contro il Torino ora è un semplice ricordo. L’Inter da diversi giorni sta pensando alla sfida contro la Lazio, fondamentale nella lotta per il primo posto.