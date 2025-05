Scambio con Frattesi, arriva il bomber: una big europea pronta a dare l’ok

Davide Frattesi può dire addio all’Inter, spunta un clamoroso scambio estivo con il bomber: via libera in arrivo

Sulla sponda rossonera del Naviglio la stagione sta per chiudersi in maniera tragica, fallimentare. L’Inter, d’altro canto, ha intenzione di far gioire i suoi tifosi da qui alle prossime settimane.

La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato una maturità tale da conquistare con merito la finale di Champions League, a due anni dall’ultima volta. Ad ogni modo Marotta e Ausilio stanno già lavorando per potenziare una rosa la cui crescita sarà costante. E così, oltre ai tanti nomi potenzialmente in entrata che si rincorrono sin dallo scorso inverno, torna prepotentemente di moda quello di un addio che – ad oggi – farebbe male ai tifosi nerazzurri.

Uno dei grandi protagonisti di questo finale di stagione, il cui gol contro il Barcellona ha regalato la finale di Champions League alla squadra di Simone Inzaghi, è certamente Davide Frattesi. L’ex Sassuolo potrebbe comunque fare le valigie, come ventilato ormai da mesi, e lasciare l’Inter.

Scambio estivo: Frattesi ‘regala’ il bomber all’Inter

Frattesi già lo scorso gennaio aveva palesato la voglia di cambiare aria visto che Inzaghi non sempre lo aveva visto titolare nel suo undici. Nonostante il corteggiamento di diverse grandi società, in Italia la Roma su tutte, alla fine la dirigenza meneghina ha pensato bene di tenerselo stretto.

Almeno fino a fine stagione. Una scelta azzeccatissima visto il rendimento dell’ex stella del Sassuolo. I numeri stanno premiando il duttile centrocampista azzurro che, ad oggi, è tra i più decisivi con 47 presenze tra campionato e coppe, 7 reti e 2 assist vincenti.

Al di là dell’interessamento invernale della Roma che adesso potrebbe orientarsi su altri profili in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, la Premier League potrebbe tornare con forza come opzione per Frattesi.

Si è parlato di Tottenham ma, in realtà, l’Inter potrebbe cominciare a pensare ad un pazzesco scambio in quel di Manchester: c’è un bomber che può vestire la maglia nerazzurra. Quel bomber risponde al nome di Joshua Zirkzee che, nonostante le occasioni concesse da ten Hag prima e Amorim poi, non ha convinto del tutto i vertici dei ‘Red Devils’, pronti a cederlo.

Zirkzee-Frattesi: Marotta ‘chiama’ il Manchester United

L’Inter monitora la situazione sin dallo scorso gennaio, quando il 23enne di Schiedam è stato uno degli obiettivi, poi rimandati, per rimpolpare il reparto avanzato.

Ora con Frattesi valutato intorno ai 40 milioni di euro – cifra molto vicina a quella stimata dallo United per Zirkzee – può prendere quota l’idea di uno scambio che accontenterebbe tutti. I nerazzurri, d’altro canto, sono attesi da una vera e propria rivoluzione in attacco. Via Correa e Arnautovic a zero, in forte dubbio la permanenza di Taremi: Zirkzee rappresenterebbe una lussuosa alternativa al duo titolare formato da Thuram e Lautaro Martinez.

D’altro canto Frattesi approderebbe in un campionato come la Premier League che, da tempo, lo affascina. Anche dal punto di vista degli stipendi non vi sarebbe troppa differenza tra i due. Perché Frattesi ha uno stipendio lordo di circa 5 milioni a stagione mentre Zirkzee – che ricordiamo essere legato da un contratto fino all’estate 2029 – di circa 6 lordi.