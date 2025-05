Vlahovic all’Inter con lo scambio: l’annuncio bomba di Sky

L’avventura del serbo con la maglia della Juventus può essere ormai terminata. E l’ipotesi di un passaggio in nerazzurro non è da escludere

Dusan Vlahovic e la Juventus si diranno addio al termine della stagione. Il condizionale lo continuiamo a tenere, ma ormai non sembrano esserci dubbi. La proposta dei bianconeri di spalmare l’ingaggio non è assolutamente condivisa dal giocatore e l’ipotesi di una separazione resta quella più probabile. La Vecchia Signora non ha intenzione di perderlo a zero e quindi la cessione è praticamente certa senza prolungamento.

E, come riportato da Sky Sport, la situazione del rinnovo è congelata. La Juventus nelle prossime settimane inizierà a valutare con attenzione il futuro di Vlahovic. L’ipotesi principale resta la soluzione estera. Ma se questa non riuscirà a soddisfare il calciatore, non è da escludere che si possano aprire delle piste italiane e attenzione all’Inter.

Vlahovic all’Inter: lo offre il procuratore?

Al momento l’entourage di Vlahovic sta ragionando sul suo futuro. Visto lo stipendio di 12 milioni di euro, la pista più probabile è quella estera. Ma in caso di assenza di grandi offerte, sia la Juventus che l’agente potrebbero offrire il serbo all’Inter o al Milan. Una operazione non facile anche se va tenuta in considerazione.

Inter-Juventus: ipotesi scambio per Vlahovic

La valutazione della Juventus si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante e che l’Inter potrebbe magari decidere di abbassare anche con uno scambio. Come sappiamo c’è un calciatore che piace molto ai bianconeri e non è da escludere che Giuntoli decida comunque di effettuare un tentativo in caso di trattativa per Vlahovic.

La Juventus non ha mai perso di vista Frattesi e i bianconeri potrebbero chiederlo in cambio del serbo. Una operazione comunque non affatto semplice da portare a termine per diversi motivi. Vlahovic piace sicuramente molto a Inzaghi, ma i parametri dell’attaccante non rispecchiano assolutamente quelli del club.

Difficilmente Oaktree darebbe il via libera ad una operazione di calciomercato da 12 milioni di euro. Ma se l’attaccante dovesse abbassare le pretese, la trattativa potrebbe decollare visto che il giocatore non rientra nei piani della Juventus.

Inter: Vlahovic resta una pista difficile

A prescindere dal rapporto ormai incrinato tra Vlahovic e la Juventus, il serbo rappresenta una pista molto difficile per l’Inter. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si potrà evolvere la situazione.