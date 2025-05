Arnautovic ha fatto perdere due Scudetti all’Inter: “Abbandonato a San Siro”

L’attaccante austriaco è finito al centro di una bufera dopo l’ultima prestazione insufficiente con la maglia nerazzurra. E quel gol fallito nel recupero…

Si respira aria pesante in casa Inter dopo il pareggio contro la Lazio. L’ennesima occasione sprecata in questa stagione per andare a conquistare lo Scudetto. Il Napoli ha sbagliato diverse volte, ma i nerazzurri non sono mai stati in grado di approfittarne. Come ieri sera a San Siro. Due volte in vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a portare a casa la vittoria. Un punto che di fatto consegna il titolo agli uomini di Conte.

Un risultato che ha portato diversi giocatori nel mirino dei tifosi. C’è chi ha dato la responsabilità del pareggio a Bisseck, chi, invece, si è scagliato contro Arnautovic. L’austriaco è stato autore ancora una volta di una prova insufficiente e c’è un errore nel finale da matita rossa che poteva cambiare la stagione.

Da possibile eroe a protagonista in negativo. La serata contro la Lazio Arnautovic difficilmente la potrà dimenticare. Il 3-2 fallito resterà per molto tempo nella sua testa. Un gol praticamente fatto se non fosse che l’austriaco ha ciccato clamorosamente la palla graziando il Napoli.

Dal gol sbagliato a quello annullato: Arnautovic protagonista in negativo

Ma non è finita qui, visto che negli ultimi istanti della gara l’attaccante si è visto annullare una rete per fuorigioco. Un tentativo che per molti è stato egoistico visto che la palla di Carlos Augusto poteva entrare in porta. Un doppio errore non perdonato dai tifosi, che hanno riportato d’attualità anche il gol in Bologna-Inter 2-1 che è costato lo Scudetto ai nerazzurri nel 2022.

I tifosi contro Arnautovic

Non è stata una serata facile per Arnautovic. E i tifosi non hanno assolutamente perdonato gli errori commessi dall’austriaco in questo match. “La ciabattata di Carlos Augusto entrava in porta – scrive Michele – io spero che sia stato abbandonato a San Siro ieri sera“.

“Un impedito cronico, per non dire di peggio. Eh ma per molti “curpa de Insaghi“, ha aggiunto un altro tifoso nerazzurro. “Arnautovic è una piaga“, il pensiero di Salvo.

Ironico il commento Colden Haulfield: “Vista adesso la disasterclass di Arnautović. “Trovare il bicchiere mezzo pieno in ogni occasione” be like: «hey Marko, pensa se nn fosse stata Inter Vs Lazio ma Nacional Medellin di Pablo Escobar Vs América di Cali del cartello degli Orejuela»”

La ciabattata di Carlos Augusto entrava in porta. Io spero che Arnautovic sia stato abbandonato a San Siro ieri sera pic.twitter.com/rUUG1Ilpa6 — Michele 🏎️🏎️ (@Megheee_) May 19, 2025

Marko Arnautovic will be made the Mayor of Naplespic.twitter.com/5qjH94dUbG https://t.co/F3fCfPK0k4 — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) May 18, 2025

Un impedito cronico, per non dire di peggio. Eh ma per molti “curpa de Insaghi” 😤🤬🤬🤬#Arnautovic https://t.co/FTVD00Z8Vj — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) May 19, 2025

Arnautovic è una piaga — Salvo (@ssalroi) May 19, 2025

Vista adesso la disasterclass di Arnautović. “Trovare il bicchiere mezzo pieno in ogni occasione” be like: «hey Marko, pensa se nn fosse stata Inter Vs Lazio ma Nacional Medellin di Pablo Escobar Vs América di Cali del cartello degli Orejuela»pic.twitter.com/BHUDlquCDo — Colden Haulfield (@4n1mo51t1som1n4) May 19, 2025

Arnautovic saluta a fine stagione

La rete poteva cambiare il suo futuro con questa maglia. Ora per l’austriaco il destino è praticamente segnato e per lui si prospetta un addio a zero al termine della stagione.