Colpo Mondiale dell’Inter, il Presidente svela tutto: “Prima del 30 giugno”

L’operazione verrà conclusa in tempi brevissimi e il calciatore sarà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club

Per l’Inter è quasi tempo di tirare le somme di una stagione complessivamente positiva sotto il profilo dei risultati, ma caratterizzata dalla carenza di investimenti di rilievo sul mercato.

In tale direzione si sta muovendo la dirigenza nerazzurra capeggiata dal presidente Giuseppe Marotta, così da intraprendere il cammino per la nuova annata con maggiori certezze sui ricambi in rosa.

Al colpo Petar Sucic dichiarato mesi fa, andrà ad aggiungersi anche un altro calciatore di cui si è parlato altrettanto frequentemente nelle ultime settimane.

Non si tratta né di un attaccante, né di un difensore come si era inizialmente ipotizzato che potesse essere il prossimo colpo in entrata del club di Viale della Liberazione, ma dell’esterno destro brasiliano Luis Henrique.

Come raccontato a più riprese da ‘interlive.it’, il calciatore ha da tempo raggiunto l’intesa di massima con l’Inter nell’attesa di avere riscontro positivo anche da parte dell’Olympique Marsiglia, club cedente, con cui ha confezionato ottime prestazioni e che gli ha di fatto permesso un rilancio sul mercato europeo.

Ai rumors sul repentino avvicinamento della dirigenza nerazzurra ad un accordo con la controparte francese sono presto sopraggiunte succulente conferme. L’affare Luis Henrique, adesso, può pressoché considerarsi concluso. Lo ha rivelato, anche se non esplicitamente, il presidente dell’OM, Pablo Longoria, nell’ultima conferenza stampa di fine stagione.

Luis Henrique-Inter alle battute finali, conferme dal presidente Longoria

“Non abbiamo intrattenuto discorsi di mercato soltanto con l’Inter, ma con tanti altri club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di trasparenza nei confronti della proprietà”, si riporta.

“Il Mondiale per Club ha cambiato il volto dei contratti, adesso le operazioni di mercato si concludono con maggiore anticipo”, ha quindi aggiunto Longoria facendo chiaro riferimento alla nuova edizione della massima competizione internazionale dedicata ai club, all’interno delle cui maglie si inserisce di fatto l’operazione Luis Henrique.

A tal proposito, la chiusura dell’operazione permetterebbe all’Inter di avere a disposizione l’esterno brasiliano già per le prime partite della fase a gironi, da disputare fino alla finalissima su suolo statunitense.

“Sono felice che abbia catturato l’attenzione di tante realtà europee. Era ciò che gli avevo promesso accadesse prima del suo arrivo all’OM”, ha infine concluso il presidente del club marsigliese.