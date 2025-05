Pazzesco, Scudetto già assegnato: “Sconfitta 3-0 a tavolino”

Mancano poco più di 48 ore alla giornata che deciderà lo Scudetto, ma la sfida è già iniziata. Una nuova polemica che rischia di alimentare la tensione

La sfida a distanza fra Inter e Napoli è già iniziata. Venerdì alle 20:45 le due squadre scenderanno in campo per giocarsi il titolo, ma le polemiche sono destinate ad aumentare la tensione sin da ora. Non saranno due partite semplici e anche i giorni successivi rischiano di dover essere condizionate da discussione e veleni.

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una presunta richiesta molto particolare. Un qualcosa che difficilmente è destinato a diventare realtà per le regole presenti nel calcio italiano. Ma De Laurentiis, secondo Il Mattino, sembra essere intenzionato a fare questa proposta nella speranza di trovare almeno una porta aperta. Difficile per i motivi spiegati prima anche se, almeno fino ad oggi, sono state diverse le eccezioni.

La richiesta di De Laurentiis

La bufera social è nata sotto il post di Giovanni Capuano. Il giornalista ha riportato la notizia de Il Mattino secondo il quale De Laurentiis sarebbe pronto a chiedere al Viminale lo stop della trasferta ai tifosi del Cagliari per dedicare il settore ospiti agli azzurri visto che c’è in palio un qualcosa di storico. Al momento il questore Agricola ha detto no e si tratta di una linea sostenuta anche dal ministero dell’Interno.

I tifosi nerazzurri contro il patron del Napoli

Naturalmente la richiesta di De Laurentiis ha portato i tifosi nerazzurri ad attaccare duramente il presidente del Napoli. “A questo punto vorrei vincerlo con un furto clamoroso”, scrive MarioLindo su X. Mentre Simone aggiunge: “Vabbè hanno fatto di tutto quest’anno, hanno perfino costretto la Lega a fargli fare 1 giorno in più di riposo questa settimana, mi pare il minimo far pressione per vietare una trasferta ai tifosi avversari“.

AleDino alza la polemica anche nei confronti dei vertici del calcio italiano: “Giusto… ormai ad AIA e FIGC basta l’ultimo tassello per fare chiudere in bellezza questo campionato in favore del Napoli…. Io farei vietare proprio la trasferta alla squadra del Cagliari per non correre rischi“.

Paolo GC, invece, scrive: “Sogno invasione di campo dei simpatici tifosi napoletani al 60°, al gol del Como, porte smontate, giocatori brutalizzati, sospensione e 0-3 a tavolino. Poi 2 rigori inventati per l’Inter al 90° e 94°…“.

Secondo #IlMattino, #ADL vorrebbe che il Viminale vietasse la trasferta ai tifosi del Cagliari (al momento c’è il via libera ai tifosi sardi con fidelizzazione) tanto per i rossoblu è una partita che non mette in palio nulla mentre per gli azzurri c’è la storia. Il questore… — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 20, 2025

A questo punto vorrei vincerlo con un furto clamoroso — MarioLindo ⭐⭐ (@Mariolindo_) May 20, 2025

Vabbè hanno fatto di tutto quest’anno, hanno perfino costretto la Lega a fargli fare 1 giorno in più di riposo questa settimana, mi pare il minimo far pressione per vietare una trasferta ai tifosi avversari. — Simone (@SimoTarantino__) May 20, 2025

Ma perché non far giocare quelli del Cagliari con le mani legate dietro? — LUIGI DA SANPIERO (@luigi_dsp) May 20, 2025

Domani chiede la vittoria a tavolino? — Christian Conte (@ChristianConte_) May 20, 2025

Giusto… ormai ad @AIA_it e @FIGC basta l’ultimo tassello per fare chiudere in bellezza questo campionato in favore del @sscnapoli …. Io farei vietare proprio la trasferta alla squadra del @CagliariCalcio per non correre rischi — Ale Dino (@AleDino3) May 21, 2025

Magari facciamo anche iniziare la partita dall’ 1-0 per il Napoli. Sempre chiagnifuttismo non saranno mai MAI un club internazionale. — Jackie ⭐⭐😎 (@petitoblu) May 20, 2025

Sogno invasione di campo dei simpatici tifosi napoletani al 60°, al gol del Como, porte smontate, giocatori brutalizzati, sospensione e 0-3 a tavolino. Poi 2 rigori inventati per l’Inter al 90° e 94°… — Paolo GC (@paolo_gc) May 20, 2025

Poteva chiedere che gli consegnassero lo scudetto senza giocare. Indegni dal primo all’ ultimo. — Antonio Ligabue (@LigabueAnt50949) May 20, 2025

Inter e Napoli: la sfida è già iniziata

Una cosa è certa: la sfida fra Inter e Napoli a distanza è già iniziata. Saranno giorni di alta tensione fra le due squadre in attesa di venerdì quando il campo sarà il giudice supremo.