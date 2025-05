Dalla Juve all’Inter, ha già detto sì: affare con scambio

Possibile sfida di calciomercato tra le due squadre. C’è un calciatore che continua ad essere un obiettivo sia dei nerazzurri che dei bianconeri

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. La stagione ormai si avvia alla conclusione e per questo motivo le società stanno iniziando a ragionare con attenzione su come andare a rinforzare la rosa. In viale della Liberazione da tempo si stanno valutando quali giocatori possono alzare il livello della rosa di Simone Inzaghi. Per il momento si è nel campo delle valutazioni e presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa.

Secondo le informazioni, l’Inter avrebbe individuato un rinforzo importante per la prossima stagione. Il giocatore piace davvero tanto e rappresenta un obiettivo principale per il prossimo calciomercato. L’ipotesi è quella di chiudere subito e magari regalarsi il giocatore nel prossimo Mondiale per Club. Ma bisognerà avere la meglio sulla concorrenza estera e magari anche sulla Juventus.

Calciomercato Inter: deciso il prossimo rinforzo

L’Inter ragiona su come andare a rinforzare la rosa. Il prossimo obiettivo sarebbe già stato individuato tanto che il suo profilo sta scalando le gerarchie. Una operazione comunque non semplice da chiudere anche se si tratta di un nome che piace davvero tanto in viale della Liberazione.

Mercato Inter: de Winter resta un obiettivo

De Winter resta un obiettivo di calciomercato dell’Inter. Il giocatore cresciuto nella Juventus in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore pronto per il grande salto e i nerazzurri pensano a lui già per il prossimo Mondiale per Club. Per questo motivo i contatti con il Genoa sono ormai in corso.

L’obiettivo dell’Inter è quello di andare a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile anche per anticipare la concorrenza per dare ad Inzaghi un rinforzo importante. La valutazione del Genoa per il prossimo calciomercato si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma non è da escludere che si possa decidere di abbassare la cifra mettendo un giocatore nella trattativa.

I nerazzurri, quindi, si apprestano ad accelerare per chiudere una trattativa molto importante e fare il regalo a Inzaghi. Naturalmente de Winter aspetta e spera di riuscire a fare il grande salto in davvero poco tempo.

De Winter-Inter: si chiude per il Mondiale per Club?

Il nome di de Winter è uno di quelli in cima alla lista dell’Inter per la difesa e il Mondiale per Club potrebbe rappresentare la sua prima competizione con la maglia nerazzurra. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.