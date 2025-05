Il colpo da 70 milioni è stato chiuso, arriva il nuovo bomber in casa Inter

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sul reparto avanzato. Ecco cosa sta succedendo

Poco più di un mese alla riapertura della sessione estiva di calciomercato estivo, al netto della striscia pre-Mondiale per Club, e in casa Inter si valuta con forza una piccola rivoluzione, in particolare in due reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: difesa e attacco.

Per la retroguardia Marotta sta scandagliando il mercato, a caccia di un centrale capace di garantire sicurezza e ordine al reparto, cosa che spesso e volentieri solo Bastoni è stato capace di garantire con continuità in questa stagione.

In avanti, invece, nonostante le voci di mercato che vorrebbero il PSG di nuovo forte su Marcus Thuram, il bomber francese dovrebbe rimanere un cardine importante al pari di Lautaro Martinez. Chi dirà sicuramente addio è Joaquin Correa, seguito a ruota da Marko Arnautovic: i due, in scadenza il 30 giugno 2025, non hanno speranze di continuare nella Milano nerazzurra.

Via libera dalla Premier: Inter, torna il bomber

Parallelamente le valutazioni in corso sull’operato di Mehdi Taremi potrebbero portare la dirigenza di Viale della Liberazione a lasciar partire il nazionale iraniano semmai dovessero arrivare proposte anche di poco superiori ai 5 milioni di euro.

Così la caccia ad almeno un nuovo grande attaccante, prima alternativa di peso alla ‘TuLa’, va avanti senza sosta. E la risposta potrebbe arrivare dalla Premier League, visto che Joshua Zirkzee rimane un pallino della dirigenza nerazzurra per la prossima stagione. Il nativo di Schiedam è reduce da una stagione non troppo positiva, chiusa con una classifica in Premier disastrosa ed anche il ko in finale di Europa League contro il Tottenham.

I ‘Red Devils’ sono dunque chiamati ad una vera e propria rivoluzione, nella quale rientrerà a piè pari Zirkzee che da mesi è un nome caldo per l’attacco di Simone Inzaghi. L’olandese potrebbe dunque tornare in Serie A dopo un solo anno, in seguito all’addio al Bologna.

Zirkzee pronto per l’Inter: l’indizio di mercato

Nelle scorse ore la società di Manchester sembrerebbe giunta già ad un passo dalla firma di un nuovo attaccante: si tratta di Matheus Cunha, talento brasiliano del Wolverhampton.

‘Sky Sports Uk’ sostiene come lo United sia vicino a chiudere per circa 70 milioni di euro – il valore della clausola – e portare Cunha all’Old Trafford. Un segnale decisamente confortante e promettente per il possibile approdo di Zirkzee ad Appiano Gentile, magari con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, senza pesare eccessivamente sugli esborsi futuri.

Zirkzee, ad oggi, guadagna 3,6 milioni di euro a stagione con i ‘Red Devils’: cifra appena superiore a quella percepita da Arnautovic e Correa, per i nerazzurri non sarebbe un problema garantirgli un tale stipendio. Il classe 2001 in questa stagione ha collezionato 49 apparizioni complessive con 7 gol e 2 assist vincenti.