Inzaghi pensa al PSG: formazione clamorosa per Como-Inter

Il tecnico nerazzurro starebbe ragionando ad un undici particolare per la trasferta in terra lariana. La priorità resta la finale di Champions League

La stagione dell’Inter si deciderà in otto giorni. Questa sera contro il Como la prima finale da vincere e sperare in un passo falso del Napoli con il Cagliari. Poi sabato 31 la delicata trasferta di Monaco per provare a conquistare la Champions League. Due appuntamenti cruciali per il club nerazzurro.

Ad Appiano Gentile, vista l’importanza della sfida di sabato, non c’è alcuna intenzione di prendersi dei rischi. Inzaghi contro il Como opterà per una formazione un po’ rimaneggiata per consentire ai titolarissimi di essere nelle migliori condizioni nella sfida di Monaco di Baviera. Una scelta sicuramente particolare considerato lo Scudetto in palio, ma anche la conferma di come il tecnico nerazzurro ha tanta fiducia nella sua rosa.

Inter, out Pavard e Zielinski

Nessun rischio con Pavard e Zielinski che restano ai box. I due giocatori non sono ancora al meglio e per loro il rientro in gruppo è previsto da lunedì. Lautaro, invece, sarà in panchina a Como e potrebbe subentrare nella ripresa per riprendere contatto con il campo dopo una lunga assenza.

Le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi è pronto a cambiare rispetto alla Lazio. In porta è il turno di Martinez. Lo spagnolo consentirà a Sommer di rifiatare in vista della sfida contro il PSG. In difesa con Pavard ancora out, spazio a Bisseck. Riposo anche per Acerbi e Bastoni con de Vrij e Carlos Augusto che vanno a completare il terzetto difensivo.

La grande novità è rappresentata da centrocampo. Con Frattesi non nelle migliori condizioni e Zielinski ai box, dovrebbe toccare a Zalewski agire nella linea mediana con Asllani e Calhanoglu, che si sposta un po’ più a destra per far rifiatare Barella. Sugli esterni spazio per Dimarco e Darmian con Dumfries pronto a subentrare.

In attacco la buona notizia è rappresentata sicuramente dal rientro di Lautaro. L’argentino con Thuram dovrebbero comunque partire dalla panchina. Dal 1′ spazio a Correa e Taremi.

Como-Inter, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Como-Inter:

Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. All. Farris (Inzaghi squalificato)

Indisponibili: Pavard, Zielinski

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Jack, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas

Squalificati: Goldaniga (1)

Indisponibili: Diao, Sergi Roberto, Dossena