Delusione tremenda e addio Inter: Marotta piazza la plusvalenza

L’addio ai nerazzurri si avvicina, a fine stagione il big è pronto a cambiare aria e a salutare i nerazzuri: ecco la plusvalenza

Il popolo nerazzurro si aspettava altro. L’Inter nonostante lo 0-2 rifilato al Como è costretta a dire addio allo Scudetto, volato sotto l’ombra del Vesuvio dove a festeggiare è il grande ex, Antonio Conte.

Nel frattempo il club nerazzurro è in fibrillazione per quella che, sicuramente, sarà la partita dell’anno: la finale di Champions League contro il PSG. La squadra di Simone Inzaghi, con la Serie A ormai in archivio, ha un solo pensiero: sollevare la Coppa, quindici anni dopo l’ultima volta.

Parallelamente il presidente nerazzurro Beppe Marotta sta progettando una piccola rivoluzione che riguarderà proprio il gruppo a disposizione del tecnico di Piacenza. C’è un big, in particolar modo, che sembrerebbe in rampa di lancio per poter salutare la maglia nerazzurra durante il calciomercato estivo.

Inter, nuova plusvalenza: pronta la cessione

Un calciomercato che, tra entrate e soprattutto uscite, rischia di lasciare di stucco i tifosi dell’Inter. E così come già accaduto in passato, Marotta starebbe pianificando una partenza che nei mesi estivi potrebbe fruttare una plusvalenza preziosissima per il club di Oaktree.

Piotr Zielinski non ha certamente vissuto la stagione dei sogni in maglia nerazzurra. Diversi stop per infortunio ne hanno complicato l’utilizzo da parte di Inzaghi: l’ultimo per un guaio muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Como ma che non metterà a rischio la convocazione per il PSG. A questo punto, però, la rivoluzione che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe partire proprio dal nazionale polacco.

Zielinski è arrivato l’estate scorsa, a parametro zero, dopo aver vissuto ben otto stagioni con la maglia del Napoli. Un colpo a zero che permetterebbe a Marotta di piazzarlo ad una cifra che – ad oggi – sembrerebbe essere già stata stabilita. E la plusvalenza è dietro l’angolo.

Zielinski, addio Inter: c’è la cifra

Nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2028 a 4,5 milioni di euro a stagione, la storia tra Piotr Zielinski e l’Inter sembrerebbe destinata a volgere al termine molto prima del previsto.

In passato, prima che approdasse a Milano, a Zielinski avevano pensato diversi club, soprattutto in Premier League come il Liverpool. Ad oggi, però, non è ancora chiaro chi possa farsi avanti per portare via il nazionale polacco dall’Inter. L’addio di Zielinski pare inevitabile, con Marotta che avrebbe già stabilito la cifra per la quale dire sì alla cessione immediata del polivalente centrocampista.

Potrebbero bastare 10 milioni di euro per salutare il classe ’94 che in questa stagione ha collezionato 39 presenze – tra alti e bassi – con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo. Una storia d’amore destinata, evidentemente, a finire dopo appena un anno: la dirigenza di Vile della Liberazione ha fatto la sua scelta.