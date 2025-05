Applausi e addio: svuota l’armadietto ad Appiano

Il mercato dell’Inter s’infiamma con un addio praticamente certo: i tifosi lo hanno già salutato nell’ultima giornata di campionato

Mancano una manciata di giorni alla serata dell’anno, la finale di Champions League contro il PSG che può dare una svolta alla stagione dell’Inter. Certo, lo Scudetto volato a Napoli ha lasciato scorie di grande delusione un po’ a tutti, dai calciatori di Inzaghi ai tifosi.

Allo stesso modo i vertici nerazzurri devono muoversi già verso la riapertura della sessione estiva di calciomercato che porterà, inevitabilmente, cambiamenti importanti alla rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, nel mirino dei sauditi dell’Al-Hilal, ripartirà da una difesa che rischia di essere quasi stravolta.

Svolta in attacco: addio Inter

È un altro settore del campo, l’attacco, che ha già determinato in via ufficiosa l’addio di fedelissimo di Simone Inzaghi. Si parla di Joaquin Correa, sicuro di salutare la Milano nerazzurra.

L’attaccante argentino la scorsa estate è rientrato dal prestito al Marsiglia, anno nel quale non ha praticamente quasi mai messo piede in campo. Nonostante le voci di una partenza da Milano lo scorso agosto, alla fine Correa è rimasto dov’era per provare a riscattarsi agli occhi di Inzaghi.

Un discorso che va in parallelo con quello di Marko Arnautovic. Stesso ingaggio da 3,5 milioni di euro, pure l’austriaco è pronto ad abbandonare a parametro zero il club di Viale della Liberazione. Correa in quella che evidentemente è stata la sua ultima apparizione in Serie A, ha pure deciso la gara col Como fissando il punteggio sullo 0-2 finale.

Correa-Inter è finita

Il 30enne sudamericano ha giocato poco, pochissimo in questa stagione. 22 presenze complessive di cui 19 in Serie A, con 2 gol e 4 assist vincenti in appena 843′ in campo.

Inzaghi ha provato a dargli spazio, quando possibile, ma le prestazioni dell’argentino hanno spesso e volentieri deluso le aspettative. Gli applausi dei tifosi dopo il gol col Como il saluto vero e proprio all’attaccante che nel suo percorso nerazzurro ha vissuto più bassi che alti negli ultimi anni.

Nel recente passato si è parlato di come Correa possa ripartire ancora dalla Serie A, con club di metà classifica pronti a puntare su di lui nei prossimi mesi. Le lacrime di Como davanti ai suoi tifosi sono ormai alle spalle, l’addio dopo quattro anni è cosa fatta.