L’annuncio su Inzaghi in Arabia: esplode la rabbia degli interisti

Il futuro del tecnico piacentino continua ad essere incerto. L’Al-Hilal non molla la presa mettendo sul piatto una proposta molto importante

Si è aperta la settimana che porta alla finale di Champions League, ma le scorse ore sono state fortemente caratterizzate dalle voci sul futuro di Simone Inzaghi. Lo Scudetto sfumato all’ultima giornata sembra avere segnato un po’ il tecnico piacentino, che starebbe valutando la possibilità di iniziare una nuova esperienza al termine di questa stagione.

L’Al-Hilal continua ad essere in pressing e bisognerà capire se deciderà di attendere i tempi di Inzaghi. In questo momento la priorità è provare a regalare la Champions all’Inter. Una volta terminata la sfida Monaco, possibile un incontro fra Inzaghi e i nerazzurri per ragionare sul futuro e sul possibile rinnovo. Non è da escludere che il piacentino possa giocare sulla proposta degli arabi per provare ad ottenere il massimo in caso di un prolungamento.

Inzaghi, prima la finale e poi il futuro

Come riferito da Romano, Simone Inzaghi ha le idee molto chiare sul suo futuro. “Il tecnico oggi passaggi formali non ne fa – ha precisato il giornalista sul proprio canale Youtube – vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla finale e sull’Inter. I nerazzurri hanno intenzione di programmare su di lui e supportarlo, ma questi discorsi verranno affrontati dopo la finale. Qui entra in gioco il club arabo: lo aspetteranno? Tutto dipenderà dalla loro pazienza: se ne avranno, allora ci sarà la possibilità di tentare Inzaghi, ma solo dopo sabato“.

Futuro Inzaghi: tifosi preoccupati

Il futuro di Inzaghi inizia a preoccupare molto in casa Inter. “Tutto questo è destabilizzante – ha scritto Claudia – l’ambiente non può che soffrire una situazione del genere. Per di più, come si potrebbe contrastare una tale offerta, fosse vera? Si parla di 20 mln/anno. Uno non ci dorme la notte“.

Antonio ha aggiunto: “Ma io capisco che non se ne parli ma non possiamo arriva a settimana prossima senza sapere, gli allenatori sono quasi finiti (prendibili)“.

Stefano Lonati, invece, ha precisato: “Gravissimo. Gravissimo che Inzaghi voglia andarsene -o voglia valutare la cosa- anche se solo dopo la finale“.

Tutto questo è destabilizzante. Per quanto concentrato, l’ambiente Inter non può che soffrire una situazione del genere, palese.

Per di più, come si potrebbe contrastare una tale offerta, fosse vera? Si parla di 20 mln/anno. Uno non ci dorme la notte.

Inter: il futuro di Inzaghi dopo la Champions

La certezza è rappresentata dal fatto che ora Inzaghi sta pensando alla Champions. Dal 3 giugno si inizierà a pensare al suo futuro e l’incontro con Marotta e Ausilio sarà fondamentale per avere un quadro più chiaro sul suo futuro.