Bomba Oaktree, cede l’Inter prima della finale: l’annuncio che ribalta tutto

Non sono giorni tranquilli in casa nerazzurra. Prima la notizia di una possibile partenza di Inzaghi, ora l’ipotesi di un cambio di proprietà

La settimana che porta alla finale di Champions League doveva essere molto tranquilla e serena, ma le voci e le indiscrezioni hanno sicuramente condizionato molto Appiano Gentile. Si è partiti con la possibile partenza di Inzaghi verso l’Arabia. Ma ieri c’è stata un’altra indiscrezione molto importante per il futuro nerazzurro. Ovvero la possibile cessione da parte di Oaktree del club ad un altro imprenditore o gruppo.

Secondo le informazioni di Dagospia, la proprietà avrebbe dato mandato di cedere la società. Una indiscrezione che non ha avuto conferme ufficiali in un primo momento. Ma nelle ore successive sono arrivate delle notizie molto importanti sul futuro dell’Inter e sulla volontà da parte di Oaktree di fare un passo indietro.

Oaktree cede l’Inter?

Oaktree non ha mai escluso la possibilità in un prossimo futuro, ma non nell’immediato. L’obiettivo del fondo americano è quello di riuscire a mettere in ordine i conti e portare l’Inter a vincere attraverso una economia sostenibile. Un compito non facile anche se i primi frutti si sono visti in questa stagione.

Oaktree cede l’Inter? Nessuna conferma, anzi…

La notizia del possibile passo indietro di Oaktree ha fatto il giro in casa nerazzurra anche se non ci sono mai state conferme ufficiali su questa indiscrezione. Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, esperto di materia economica applicata al calcio, sui social ha smentito la notizia di una cessione.

“Inter, si parla di teaser sulla cessione del club – si legge sul suo profilo X – il teaser, che ho visionato, non è stato fatto su incarico di Oaktree, ma è una iniziativa esterna. Al momento la proprietà non ha dato incarico per vendere l’Inter. Voci, quindi senza concretezza, che escono a pochi giorni dalla finale“.

Ricordiamo che il presunto annuncio di vendita del club sarebbe stato firmato da Luca Nicodemi, membro del collegio sindacale della società mista tra Inter e Milan per la gestione della questione dello stadio. Ma, come riferito da Carlo Festa, non è stato direttamente firmato da Oaktree.

Oaktree resta alla guida dell’Inter

Voci sulla possibile cessione dell’Inter smentita e Oaktree è pronto a restare alla guida dei nerazzurri ancora per molto con l’obiettivo di ripercorrere il percorso fatto in questa stagione magari con un finale diverso.