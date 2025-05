Calciomercato Inter, Cristiano Ronaldo per convincere Inzaghi

Il portoghese è sempre più vicino a lasciare il suo club e per lui il futuro è praticamente definito: l’annuncio potrebbe arrivare a breve

Cristiano Ronaldo torna sul mercato. L’ultimo post social ha sancito la fine della storia con l’Al-Nassr. Una scelta che il portoghese ha preso dopo una stagione non facile e un Mondiale per Club che non sarà assolutamente disputato. La competizione, però, il lusitano non ha alcuna intenzione di perdere la competizione e quindi si stanno facendo i ragionamenti del caso su dove andare a giocare la prossima stagione.

L’idea di CR7 è quella di sfruttare la sessione straordinaria di giugno per trasferirsi. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il calciatore al club saudita e regalarsi un rinforzo di livello in ottica prossimo Mondiale per Club.

Il futuro di Ronaldo

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare l’Al-Nassr per iniziare una nuova avventura con un club che disputa il Mondiale per Club. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà.

L’Al-Hilal vuole regalare Ronaldo a Inzaghi

L’Al-Hilal è la squadra in pole position nella corsa a Cristiano Ronaldo. Il club saudita ha sicuramente voglia di andare a rinforzare la rosa e il portoghese rappresenta una possibilità da tenere in considerazione vista la sua volontà di disputare il Mondiale per Club già a luglio. Per questo motivo l’Arabia potrebbe essere ancora nel suo futuro.

Un rinforzo che il club saudita potrebbe fare anche per cercare di convincere Inzaghi ad accettare la destinazione. Una carta in più destinata a portare il tecnico italiano a traballare un po’. Ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire come si svilupperà meglio la situazione.

Di certo Inzaghi per il momento ha fermato la discussione con il club arabo. Si entrerà nel vivo della situazione solamente dopo la finale di Champions League e subito dopo si inizierà a ragionare con attenzione sul suo futuro.

Inzaghi tra Inter e Al-Hilal

A prescindere da Ronaldo, la situazione tra Inzaghi e l’Al-Hilal si sbloccherà solamente da lunedì. La parola finale spetterà al tecnico piacentino e vedremo cosa sceglierà.