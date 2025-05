Inter, Fabregas al posto di Inzaghi: l’annuncio di Fabrizio Romano

Il futuro della panchina nerazzurra continua ad essere al centro di diverse voci. E il tecnico spagnolo resta una possibilità da tenere in considerazione

Prima la finale di Champions League, poi il futuro della panchina. Sono giorni cruciali per il futuro del club nerazzurro. La volontà di Marotta è quella di proseguire con Inzaghi. Ma il piacentino vuole valutare con molta calma la situazione visto l’offerta dell’Al-Hilal e il possibile interesse della Juventus. Per questo motivo in viale della Liberazione si stanno muovendo con attenzione anche sulle alternative e c’è un nome in pole position.

Con Allegri ormai al Milan, il nome per il post Inzaghi in casa Inter è quello di Fabregas. Il tecnico spagnolo piace molto ad Ausilio, ma si tratta comunque di una operazione non facile. Il Como fino ad oggi ha respinto le offerte di Bayer e Roma e proverà fino alla fine a tenere il proprio allenatore.

Inter-Fabregas: è lui il nome in pole per l’eventuale post Inzaghi

La certezza è rappresentata dal fatto che la volontà dell’Inter è quella di continuare con Inzaghi e si farà di tutto per convincere il tecnico a restare in nerazzurro. Ma tutte le piste sono aperte e per questo motivo la dirigenza si sta guardando intorno con il nome di Fabregas che resta in pole position dopo che Allegri ha scelto il Milan.

Inter su Fabregas: l’annuncio di Romano

La pista Fabregas non è assolutamente semplice da percorrere. Il Como non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio tecnico e i no a Bayer Leverkusen e Roma rappresentano una conferma di come i lariani vogliono proseguire la sua esperienza con il tecnico spagnolo.

Una conferma che arriva anche da Fabrizio Romano nel corso di un video sul canale YouTube. “Fabregas è stato accostato a tante squadre – ha spiegato il il giornalista – ma la verità è che il Como non ha mai dato alcun segnale di apertura all’addio del tecnico. Non ne fa una questione di soldi, lo considera fondamentale per il progetto. È valso anche per la Roma, da parte del Como c’è sempre stata l’intenzione di continuare con lui“.

L’Inter, quindi, dovrà assolutamente lavorare duro per convincere il Como a lasciar partire Fabregas sin dai prossimi giorni. Naturalmente la priorità in questo momento è quella di continuare con Inzaghi.

La panchina dell’Inter si deciderà dopo la Champions

Una cosa è certa: la panchina dell’Inter si deciderà dopo la finale di Champions League. L’incontro fra Inzaghi e Marotta sarà fondamentale per capire chi guiderà il club nerazzurro la prossima stagione.