Inter spiazzata, Inzaghi alla Juve: “Telefonata di Elkann”

Clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico piacentino. I vertici bianconeri potrebbero entrare in gioco per convincere l’allenatore nerazzurro

Sono giorni cruciali per il presente e il futuro dell’Inter. La partita di sabato contro il PSG rappresenta un crocevia importante per la stagione in corso. Una vittoria consentirebbe di conquistare un trofeo e archiviare nel migliore dei modi l’anno. In caso di sconfitta, come scritto da Il Messaggero, potrebbero aumentare le tensioni fra il tecnico e la società.

Subito dopo la finale, Inzaghi incontrerà Marotta per fare un punto della situazione. In viale della Liberazione si proverà a convincere il tecnico a continuare con il club nerazzurro. L’Al-Hilal continua il suo pressing mettendo sul piatto un biennale da 60 milioni di euro complessivi. Ma attenzione ad una novità che potrebbe aprirsi nei prossimi giorni: ovvero la Juventus. I bianconeri non hanno intenzione di proseguire con Tudor e sono pronti a sondare il terreno per il piacentino.

Inter: il futuro di Inzaghi dopo la Champions

Il futuro di Inzaghi si deciderà dopo la finale di Champions. Il tecnico piacentino non ha smentito l’interesse di altri club, ma ha rinviato il discorso a domenica. La priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi l’anno e poi si ragionerà sul suo futuro e se continuare con l’Inter oppure iniziare una nuova avventura.

Inzaghi-Juventus: Elkann scende in campo?

Non solo l’Al-Hilal, nelle prossime ore su Inzaghi potrebbe piombare la Juventus. Secondo le indiscrezioni de Il Messaggero, “Elkann in persona sarebbe disposto a chiamare Simone Inzaghi a prescindere dall’esito della Champions se Conte dovesse rifiutare e restare al Napoli“.

Il quotidiano romano ha anche ricordato come la proposta della Juventus potrebbe portare Inzaghi “a valutarla anche se magari più economica rispetto a quella dell’Al-Hilal. Sarebbe stuzzicante per Simone riportare i bianconeri allo Scudetto forse anche più che continuare il percorso con l’Inter“. Insomma, una pista da seguire con attenzione anche se in questo momento non sembra essere molto calda.

La priorità di Inzaghi è quella di vincere la Champions League e poi ci si siederà al tavolo con Marotta per analizzare meglio la situazione e prendere le decisioni. Le chance di permanenza ci sono, ma attenzione anche alla possibilità di una partenza con la Juventus che rappresenterebbe la soluzione a sorpresa, ma forse più stuzzicante per il piacentino.

La Juventus tra Conte e Inzaghi

La Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di puntare su Inzaghi in caso di fumata nera con Conte. Elkann è pronto a scendere in campo in prima persona e vedremo se questo porterà il piacentino ad aprire al trasferimento in bianconero.