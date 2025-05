“Infortunio Lautaro”: l’annuncio di Zanetti alla vigilia di PSG-Inter

Nel giorno di vigilia della sfida contro i parigini c’è un aggiornamento riguardante le condizioni del giocatore argentino: ecco come sta

Ultimo appuntamento stagionale prima del Mondiale per Club. L’Inter domani a Monaco si giocherà un traguardo storico come la vittoria della Champions League contro il PSG. I parigini rappresentano uno scoglio molto duro da superare e per questo motivo oggi a Monaco di Baviera si lavorerà duramente per arrivare nelle migliori condizioni possibili.

Dall’infermeria arrivano delle buone notizie, ma ora c’è da valutare al meglio la condizione di Lautaro. L’argentino non gioca ormai da più di un 20 giorni. L’ultima presenza in campo risale alla partita contro il Barcellona del 6 maggio. Quindi un po’ di incertezze sul minutaggio dell’argentino ad Appiano Gentile c’è. La speranza da parte di Inzaghi era quella di riuscire a concedergli spazio contro il Como anche se alla fine si è preferito non prendere dei rischi.

Lautaro convocato per il PSG

La buona notizia è sicuramente dal fatto che Lautaro sarà convocato per la sfida contro il PSG. Una presenza molto importante per l’intero gruppo. Il capitano argentino ha dimostrato di essere un’arma in più anche dal punto di vista dell’intera squadra e questa rappresenta un’arma in più per la finale.

Lautaro e l’annuncio di Zanetti

Le condizioni di Lautaro sono ormai da tempo sotto la lente d’ingrandimento dello staff medico di Appiano Gentile. La speranza è di poter contare sul giocatore a pieno regime visto che la partita contro il PSG si preannuncia molto lunga e destinata ad essere decisa dai singoli dettagli.

Situazione Lautaro che è stata affrontata anche da Zanetti in un’intervista a Il Giorno. “Ora sta benissimo dopo un piccolo infortunio che lo ha costretto a rallentare nelle ultime settimane – ha assicurato il vicepresidente nerazzurro – prima della semifinale contro il Barcellona ha avuto una settimana terribile perché non sapeva se avrebbe recuperato“.

Un qualcosa che ha confermato come Lautaro ci tiene molto all’Inter. “A fine partita piangeva dimostrando di avere un cuore grande e un vero attaccamento alla maglia – ha proseguito Zanetti – voleva giocare a tutti i costi e ha fatto un grande lavoro. L’argentino è il nostro capitano oltre che un modello da seguire“.

Lautaro vuole alzare la coppa

Ora Lautaro ha un grande sogno: quello di alzare la coppa. Contro il Manchester City è andato molto vicino, ora proverà a realizzare il sogno e rilanciarsi nella corsa al Pallone d’Oro.