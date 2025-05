Rispunta Mancini, nuova panchina e ritorno in Serie A

L’ex Commissario tecnico potrebbe ripartire da una big di Serie A: ecco tutti i dettagli

La stagione sta ormai volgendo al termine ed in casa Inter, come è naturale che sia, è tempo di bilanci. Il club nerazzurro sta già lavorando alle prossime mosse che caratterizzeranno i mesi estivi: l’obiettivo è semplice, rinforzare un gruppo già parecchio competitivo.

Incertissimo il futuro di Simone Inzaghi: ha un accordo con l’Al-Hilal, ma sarà decisivo il summit coi dirigenti dopo la finale Champions col Psg.

A proposito di allenatori, nel passato dell’Inter ce n’è uno che ha vinto tanto, tantissimo alla guida dei nerazzurri e che molto presto potrebbe ripartire.

Roberto Mancini, al momento svincolato, è a caccia di una nuova avventura. Dallo scorso ottobre, dopo appena 18 gare, il 60enne di Jesi non è più il Commissario tecnico dell’Arabia Saudita.

Mancini torna, ci siamo: spunta la rivale dell’Inter

Negli ultimi giorni la Serie A ha presentato grandi cambiamenti rispetto a quelle che sembravano essere le aspettative sugli allenatori per la prossima stagione. Il Milan, in primis, ha scelto un suggestivo ritorno al passato: Massimiliano Allegri.

D’altro canto il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, pareva inerme solo in attesa di salutare Antonio Conte destinato a ritornare a Torino, sponda bianconera. Invece a sorpresa Aurelio De Laurentiis ha strappato un nuovo accordo all’allenatore salentino, con la promessa del presidente di una campagna acquisti importante.

Una mazzata tremenda per i tifosi della Juventus che già pregustavano una nuova pagina della storia della Juventus con – ancora – Conte ad allenare la Vecchia Signora. Non sarà così, per il momento. Uno smacco che potrebbe spingere la società bianconera a correre ai ripari pensando proprio al ‘Mancio’ per la prossima stagione.

Mancini alla Juve: la situazione

Roberto Mancini e la Juventus nel corso degli ultimi anni si sono ritrovati spesso e volentieri vicini. Stavolta la dirigenza bianconera dovrà prendere una decisione delicata.

Confermare Tudor, che ha comunque portato la Juve alla qualificazione per la prossima Champions League, o ripartire da un nuovo tecnico. Da qui una suggestione che ben presto potrebbe diventare realtà, un’idea da sviluppare a stretto giro per ‘placare’ la fame di riscatto del popolo bianconero. Mancini è un vincente, sulla sponda nerazzurra del Naviglio ha vinto 3 Scudetti, per due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa italiana.

Una palmarès di tutto rispetto, senza contare l’Europeo alla guida della Nazionale azzurra quattro anni fa. Con Conte sfumato in via ufficiale, Mancini potrebbe essere sondato dalla dirigenza bianconera. E non è escluso che possa superare Tudor nelle idee della dirigenza di casa Juve. Staremo a vedere.