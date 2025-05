PSG-Inter ai rigori? Ecco i 5 tiratori scelti da Inzaghi

La sfida di Champions League potrebbe terminare anche oltre i 120 minuti. Ecco quali potrebbero essere le scelte da parte di Simone Inzaghi

Mancano solo due ore e mezza alla finale di Champions League. Entrambe le squadre sperano di poter chiudere il discorso nei primi 90 minuti. Ma l’equilibrio è destinato a prevalere e quindi non è da escludere che la sfida possa essere decisa ai supplementari o addirittura ai rigori.

Per questo motivo sia l’Inter che il PSG dovrebbero fare scelte molto accurate e non sbagliare nulla su chi affidare una responsabilità molto importante. In squadra c’è gente che ha vinto davvero tanto e sa sicuramente sopportare la pressione. Ma siamo in una finale di Champions League e il peso vale doppio.

PSG-Inter: tra possibili rigoristi e la sfida Sommer-Donnarumma

La scelta dei rigoristi è molto delicata anche per i due portieri che si troveranno di fronte. Donnarumma già in questa stagione è stato decisivo e dall’altra parte Sommer non è da meno. Quindi anche gli estremi difensori sono pronti ad essere protagonisti in un eventuale arrivo dagli undici metri.

Inter: i possibili rigoristi

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha le idee molto chiare per quanto riguarda i rigori. Inzaghi difficilmente si priverà di chi li ha già calciati in stagione e quindi i cinque nomi sembrano essere già scelti. C’è solo un dubbio riguardante l’ultimo e molto dipenderà dall’andamento della partita. Questi i possibili primi tiratori in casa nerazzurra:

Calhanoglu

Asllani

Mkhitaryan

Taremi

Lautaro

In rosa c’è gente anche come Acerbi e Zielinski che in carriera li hanno calciati e potrebbero diventare l’arma in più soprattutto se Asllani e Taremi non dovessero entrare. Senza dimenticare che ad oggi ci sono anche dei piccoli dubbi sull’eventuale permanenza in campo per tutti i 120 minuti di Lautaro.

I possibili rigoristi del PSG

In casa PSG la strategia sembra essere più semplice visto che già agli ottavi hanno avuto la meglio sul Liverpool agli undici metri. Anche se l’andamento della partita non è prevedibile e le sorprese sono dietro l’angolo. Ma questi sono i cinque più papabili anche se in ordine sparso: