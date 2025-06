Clamoroso Inter, anche Bastoni in Arabia: cifra mostruosa

Il difensore nerazzurro avrebbe ricevuto una ricchissima offerta da un altro club arabo, dopo il corteggiamento ad Inzaghi

Con la pesante disfatta di Monaco per mano del PSG di Luis Henrique, il ciclo vincente dell’Inter di Simone Inzaghi sarebbe adesso prossimo alla sua conclusione.

Il tecnico piacentino scioglierà le proprie riserve sul futuro alla guida della squadra nerazzurra in questi giorni, portando al cospetto del presidente Giuseppe Marotta quanto gli è stato proposto dall’Al-Hilal, club saudita, come promessa d’ingaggio. Una promessa, pare, alla quale lui avrebbe già strizzato l’occhio con fare assertivo.

L’eventuale uscita di scena di Inzaghi, tuttavia, potrebbe non esser la sola. Perché l’Inter in questo momento storico di grande apertura al cambiamento potrebbe effettuare ulteriori manovre sul mercato, da aggiungere a quelle compiute di recente in entrata per Petar Sucic e Luis Henrique. Questa volta, però, in uscita.

Sul tavolo degli indiziati c’è Alessandro Bastoni, considerato da molti uno dei centrali più completi dell’intero scenario internazionale e dunque motivo di grande orgoglio, per la formazione vice Campione d’Europa.

Tali eccezionali considerazioni sulle qualità del centrale nerazzurro hanno fatto anche il giro per il mondo e raggiunto, come logico aspettarsi, anche il campionato saudita di Saudi Pro League. Il medesimo, di fatto, dove sarebbe destinato ad accasarsi Inzaghi.

Bastoni sulla scia di Inzaghi? Super tentativo da 100 milioni dell’Al-Nassr

A fare la corte a Bastoni non sarebbe l’Al-Hilal, quanto piuttosto l’Al-Nassr, squadra che si sta assicurando nuovamente le prestazioni di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport CH’, i sauditi non hanno ancora mosso passi concreti nei confronti del calciatore e non ci sarebbero stati contatti con la sua entourage, sebbene l’idea di partenza consisterebbe nell’offrirgli 20 milioni di euro stagionali per la durata di almeno quattro stagioni.

A schermare ogni possibile tentativo ci sarebbe comunque la stessa Inter, restia a vendere il proprio gioiello difensivo con tanta facilità a meno di un assalto – neppure troppo proibitivo per le casse arabe – superiore ai 100 milioni di euro.

Per i nerazzurri, del resto, Bastoni rappresenta un tassello fondamentale dello scacchiere tattico e dovrebbe costituire l’ossatura della squadra anche per i prossimi anni a venire.