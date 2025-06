Divorzio Inzaghi-Inter, già chiuso il primo colpo per Fabregas

Il futuro della panchina dei nerazzurri è ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo è il favorito in caso di rottura con il piacentino. E sul mercato…

Ore di riflessione per Simone Inzaghi. Dopo la debacle in Champions League, in casa Inter si attende l’incontro in viale della Liberazione fra il tecnico piacentino e la società. L’idea che sta prendendo piede è quella di una separazione anche a causa della disfatta di Monaco. L’allenatore è sempre forte dell’accordo con l’Al-Hilal e a questo punto il suo approdo in terra saudita sembra ormai quasi cosa fatta.

Per il dopo Inzaghi il favorito è sempre Fabregas. Il Como non sembra essere intenzionato a liberare facilmente il tecnico spagnolo, ma da parte dell’ex centrocampista la volontà è quella di provare una esperienza simile e quindi ci attendiamo una fumata bianca nel giro di poco tempo. E naturalmente anche il calciomercato è destinato a cambiare.

Inter: Fabregas il favorito per il post Inzaghi

Al momento nessuna decisione in casa Inter è stata presa. La volontà di viale della Liberazione è quella di continuare con Inzaghi, ma sembra molto difficile dopo la debacle tedesca. Ausilio è intenzionato a puntare su Fabregas e lo spagnolo, nonostante i nomi di Viera e Chivu, è il grande favorito per la panchina nerazzurra.

Fabregas all’Inter: chiuso il primo colpo

L’arrivo di Fabregas potrebbe cambiare un po’ le scelte sul calciomercato. Di certo lo spagnolo proverà a convincere Nico Paz ad arrivare a Milano. Ma i nerazzurri hanno già chiuso un colpo congeniale per quanto riguarda il tecnico iberico e questo è sicuramente una buona notizia.

Il giocatore in questione è Sucic. Il centrocampista croato era stato anche un obiettivo del Como e quindi Fabregas potrebbe puntare su di lui sin da subito. Ma non solo lui visto che anche Luis Henrique è un rinforzo che si sposa alla perfezione con il modo di giocare dello spagnolo.

Insomma, due nuovi innesti che potrebbero consentire a Fabregas di iniziare nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina dell’Inter. Naturalmente prima bisognerà aspettare l’incontro fra Inzaghi e l’Inter e poi capire se il Como libererà lo spagnolo. Intanto il calciomercato deciso dai nerazzurri si sposa alla perfezione con il modo di pensare dell’ex centrocampista.

L’Inter con Fabregas per aprire un nuovo ciclo

L’Inter è comunque pronta ad aprire un nuovo ciclo con Fabregas. L’era Inzaghi può considerarsi ormai finita e presto dovrebbe iniziare quella del tecnico spagnolo.