Nuova puntata Report e bufera Inter: “Sull’orlo del fallimento, valgono la Serie B”

Non c’è pace per i nerazzurri. Dopo il tracollo in Champions League, la trasmissione televisiva ritorna sul club meneghino e le polemiche scoppiano sui social

Non è un periodo facile in casa Inter. La netta sconfitta in finale di Champions League potrebbe confermare come il ciclo sia ormai arrivato alla conclusione. Un pensiero che sembra essere condiviso anche da Inzaghi vista la sua volontà di lasciare Milano per dire sì alla proposta dell’Al-Hilal.

Ma le brutte notizie in casa Inter non sono finite qui. Nell’ultima puntata Report è ritornata sull’acquisto di Oaktree del club avanzando dei dubbi sulla legalità di quanto fatto. Un servizio che ha riacceso la polemica sui social con molti tifosi che hanno chiesto addirittura la retrocessione dei nerazzurri. Al momento la società di viale della Liberazione non ha replicato alle accuse, ma comunque si tratta di una vicenda che terrà banco per diverso tempo.

Il servizio di Report sull’Inter

Il servizio di Report ritorna al 2021 quando il fondo americano Oaktree ha concesso un prestito di 271 milioni di euro all’Inter. Soldi che sono stati utilizzati anche per liquidare Lionrock, che ai tempi deteneva il 31% del club. Secondo quanto riferito dalla trasmissione, gli americani non hanno comunicato alla Federazione, come si dovrebbe fare, il cambio di azionariato. Inoltre, l’uscita del gruppo veniva annunciata solamente il 23 maggio 2024 e quindi tre anni dopo.

Report contro l’Inter: bufera sui social

L’indagine di Report sull’Inter ha scatenato i social. “Queste dichiarazioni, se vere, valgono la serie B. Dico subito che dubito lo siano”, ha scritto Graziano Carugo Campi“. Mentre Okani ha precisato: “Sarebbe un atto dovuto aprire un fascicolo d’inchiesta“.

Più duro Fabio Portulano: “Se queste dichiarazioni fossero vere meriterebbero più della serie B, e tutta la Figc sarebbe da commissariare immediatamente“. Un pensiero condiviso anche da Mario Giordano: “LE OMBRE SONO PESANTI. Il servizio di Report sulla regolarità della stessa iscrizione dell’Inter sui campionati appena andati in archivio. La mancanza di trasparenza a fronte della MONTAGNA DI DEBITI ACCUMULATI lascia molti dubbi, anche perché non tutte le società giocano…“.

Davide, invece, ha scritto: “Il servizio di Report sull’Inter pone il calcio italiano davanti ad un bivio: o i giornalisti raccontano falsità e quindi l’Inter dovrà denunciarli, oppure certifica che il sistema calcio è ed è stato connivente con la più grande truffa perpetrata da un club sportivo“.

L’Inter per il momento non replica

Ad oggi nessuna replica da parte dell’Inter al servizio di Report. In viale della Liberazione si hanno altre priorità e su quello si stanno concentrando le proprie forze.