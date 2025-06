Sconquasso Inter, ci mancava solo Acerbi: “Squalificato a vita”

Il difensore nerazzurro è al centro di una polemica dopo il suo no all’Italia. E i tifosi chiedono una lunga sanzione per il centrale nerazzurro

È bufera dopo il no di Acerbi alla convocazione della Nazionale. Spalletti per le prossime sfide aveva deciso di affidarsi al centrale dell’Inter richiamandolo dopo una lunga assenza. Una mossa che sembrava essere una sorta di segnale distensivo viste anche le polemiche che c’erano state in passato per la scelta del ct di non affidarsi a lui nonostante prestazioni di assoluto livello con la maglia nerazzurra.

Tutto risolto? Assolutamente no. Subito dopo la finale di Champions, la chiamata di Acerbi a Spalletti per rifiutare la convocazione con l’Italia. Una scelta che lo stesso difensore ha spiegato sui social sottolineando che è chiaro che lui non fa parte del progetto e quindi da parte sua non c’è la volontà di stare dove non è voluto e ha chiesto un maggiore rispetto da parte del ct.

Caso Acerbi: duro attacco di Buffon

Le parole di Acerbi, nonostante la sua non chiusura totale alla maglia azzurra, sembrano rappresentare una sorta di parola fine con la Nazionale. Un no che non è piaciuto a Buffon. Il capo delegazione ha sottolineato come il centrale non ha detto no a Spalletti, ma ad un qualcosa ancora di più grande che è l’Italia.

No di Acerbi all’Italia: polemica sui social

Il no di Acerbi ha fatto scatenare anche i tifosi. DiaVoltaire dà in parte ragione al difensore nerazzurro, anche se poi si appella al regolamento: “Comunque, capisco Acerbi. Spalletti lo ha ignorato, ha risposto arrogante ai giornalisti che chiedevano di lui e ora, visto che è nella merda, lo chiama. Ma il regolamento è chiaro: Acerbi non ha risposto a una convocazione e non è infortunato. Quindi andrebbe squalificato“.

Un pensiero condiviso anche da un tifoso del Milan: “Signori se Acerbi ha rifiutato la convocazione, Acerbi da regolamento va squalificato per le prime 2 giornate del prossimo campionato“.

Luca Cerchione, invece, fa un discorso un po’ più ampio: “Rifiutare la nazionale senza un valido motivo è, di per sé, un comportamento gravissimo. Se a ciò si aggiunge il pretesto della mancanza di rispetto, si sfiora il ridicolo. In primo luogo, è giusto che un commissario tecnico faccia le proprie scelte, soprattutto quando si tratta…“.

Caso Acerbi, squalifica molto remota

Il no di Acerbi è sicuramente destinato a far discutere per molto tempo e rappresenta un precedente grave. Ma la squalifica, nonostante sia possibile da regolamento, resta un qualcosa di molto remoto.