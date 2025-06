Inter, cessione improvvisa Barella: manca soltanto il sì del presidente

Tornano con forza le indiscrezioni sul possibile addio del centrocampista sardo: i tifosi nerazzurri tornano a tremare

Meno di un mese e l’ultimo importantissimo appuntamento per l’Inter diventerà finalmente realtà. Il Mondiale per Club si avvicina e viene accompagnato, come consueto, dalle voci di calciomercato che sembrano parlare di una vera e propria rivoluzione attesa in estate.

A partire da Simone Inzaghi, parso decisamente vago sul suo futuro dopo la figuraccia a Monaco contro il PSG. Una finale di Champions League entrata nella storia ma non nella maniera in cui speravano da Viale della Liberazione. E così tutto sembra possibile, anche il cambio alla guida tecnica con l’allenatore piacentino che, ricordiamolo, ha già un accordo con l’Al-Hilal. Decisivo in un senso o nell’altro il vertice di oggi.

Nel frattempo Marotta e Ausilio devono pensare alle entrate, ai nomi che dovranno rimpolpare una rosa, magari già in questi primi giorni di giugno, come accaduto con Sucic che l’Inter ha bloccato tempo fa garantendosene le prestazioni. C’è una potenziale doccia fredda all’orizzonte, però, che può sconvolgere il mondo Inter: l’addio di Nicolò Barella.

L’annuncio fa tremare l’Inter: “Vogliono subito Barella”

Il 28enne sardo sta per chiudere la sua sesta stagione con addosso la maglia dell’Inter ma i rumors di mercato, come è normale che sia per un talento del suo livello, continuano ad accostarlo a diverse squadre tra le più importanti d’Europa.

Ad oggi Barella è il secondo calciatore più pagato all’Inter, con uno stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione, dietro solo a Lautaro Martinez che ne percepisce 9 annui. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2029 farebbe pensare ad un’eventualità remota quella riguardante l’addio dell’ex Cagliari che, tuttavia, piace in particolar modo ad un club che ha mezzi e attrattiva necessari per portare Barella lontano dalla Serie A.

La Liga, il Real Madrid, uno scenario pazzesco che fondamentalmente prende quota dopo l’addio al calcio di Luka Modric. A parlare di questa possibilità è il portale iberico ‘Elgoldigital.com’ che sostiene come la società di Florentino Perez – reduce da un’annata tutt’altro che straordinaria – stia pensando tra gli altri proprio a Barella per rinforzare la linea mediana di Xabi Alonso.

Barella al Real: c’è solo un ostacolo?

Il centrocampista italiano non è il solo, però, a piacere alle ‘Merengues’. Angelo Stiller, gioiello dello Stoccarda che ha 4 presenze con la Germania, sembrerebbe essere un altro dei nomi caldi. Il 24enne di Monaco di Baviera potrebbe tuttavia presto ritrovarsi superato da Barella.

Da Madrid, infatti, pare che la preferenza stia orientandosi verso il giocatore dell’Inter con un solo grosso ostacolo che – in questo momento – rappresenterebbe un vantaggio per Stiller: l’età. Il tedesco ha quattro anni in meno rispetto al nazionale azzurro che, tuttavia, è nel pieno della sua maturità calcistica e per caratteristiche si avvicinerebbe maggiormente a Modric. Il presidente del Real Florentino Perez è, tuttavia, dubbioso.

L’idea del numero 1 del Real sarebbe quella di puntare calciatori più giovani per il futuro anche se, come accadde anni fa con Modric che firmò all’età di 27 anni dopo l’addio al Tottenham, la medesima cosa potrebbe succedere di nuovo con Barella. L’Inter difficilmente scenderebbe sotto gli 80 milioni di euro: cifra che da Madrid, con un Perez convinto al 100%, non sarebbe un problema sborsare.