Terremoto Inter, Ausilio fatto fuori: “Giuntoli al suo posto”

Il tracollo in Champions League ha messo tutti in discussione. E anche il direttore sportivo è finito nel mirino dei tifosi dopo l’ultima debacle

In casa Inter sono finiti tutti in discussione dopo la sconfitta contro il PSG. Un tracollo troppo pesante per accettarlo tanto che molti tifosi al termine della partita hanno chiesto le dimissioni anche dei dirigenti. Nelle ultime ore sui social a finire nel mirino dei supporters nerazzurri è stato Piero Ausilio.

Il dirigente da sempre è uno dei punti di riferimento in viale della Liberazione. Ma nelle ultime ore diciamo che i tifosi hanno deciso di attaccarlo per alcune scelte a partire da De Zerbi, suo pallino da tempo, per il post Inzaghi oltre che le voci di una volontà da parte della dirigenza di non rinnovare la rosa. Un qualcosa che ha portato i tifosi interisti a criticare molto Ausilio e a chiedere addirittura il suo allontanamento.

Ausilio bersaglio dei tifosi

Nel mirino dei tifosi è finito Ausilio. La stagione con zero titoli e la debacle in Champions League hanno sicuramente portato il lavoro della dirigenza sotto accusa ed ora ci si aspetta una reazione da parte della dirigenza per riscattare una stagione non sicuramente semplice.

Ausilio nel mirino dei tifosi dell’Inter: “Al suo posto Giuntoli”

Le difficoltà in casa Inter sono ormai evidenti. Tommaso Armando su X ha evidenziato come “Ausilio rischia grosso perché in questi anni il lavoro sporco lo faceva Marotta e lui andava solo a fare firmare a giochi già fatti. De Zerbi sarebbe uomo suo. Responsabilità sue e non ce lo vedo a metterci la faccia in prima persona“. Alex ha aggiunto: “La cosa più terrificante è la notizia della non-rivoluzione. Trovo sconcertante non accettare i limiti di questa squadra quando sono evidenti. Ausilio se ne deve andare“.

C’è anche chi, come Lufer, si è proiettato sul possibile sostituto di Ausilio: “Io lo cambierei con Giuntoli, quello del napoli chiaramente, perché qualche colpo alla kvara, Kim, lobotka presi a pochi spicci ci servirebbero come il pane e non ne vediamo da un po’. Il miracolo dei P0 super performanti è solo di Marotta che è campione in questi casi“. Ricordiamo che l’ex Napoli è ormai pronto a dire addio alla Juventus (manca solo l’ufficialità ndr).

Non mancano anche consigli in vista del prossimo calciomercato: “Inter invece di ascoltare Ausilio che deve essere out facciamo le cose serie Pio Esposito e Frattesi nn si toccano..“.

Una cosa è certa: Ausilio non rischia nulla. Le critiche dei tifosi non dovrebbero cambiare la strategia dell’Inter, pronta a ripartire dagli stessi dirigenti.