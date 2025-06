Bomba Acerbi, anche lui dice addio all’Inter: tutti i dettagli

Il difensore potrebbe dire addio ai nerazzurri nonostante ancora un anno di contratto. La proposta è pronto a far ragionare il centrale sulla partenza

L’addio di Simone Inzaghi potrebbe cambiare il calciomercato dell’Inter. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, ma non è da escludere che qualche fedelissimo di Simone Inzaghi possa dire addio. Fra loro Acerbi. Il centrale, al centro di una polemica dopo il no alla Nazionale, ha un contratto in scadenza nel 2026 e fino a ieri la sua cessione sembrava impossibile visto l’ottimo rapporto con il tecnico piacentino.

Ora, però, la situazione è completamente differente e il rischio è quello di una partenza esiste. In viale della Liberazione si lavorerà per riuscire a ringiovanire la rosa e il futuro di Acerbi potrebbe essere lontano dall’Inter e da Milano. Si tratta di un qualcosa che prenderà piede nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: Acerbi verso l’addio

Il futuro di Acerbi rischia di essere lontano dalla maglia nerazzurra. Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe portare l’Inter a valutare una sua cessione anche per guadagnare una cifra minima. L’ultima parola, comunque, spetterà direttamente al nuovo tecnico.

Inzaghi ha chiesto Acerbi

Nel futuro di Acerbi potrebbe esserci ancora con Inzaghi. Secondo le informazioni di calciomercato.it, il tecnico piacentino avrebbe chiesto all’Al Hilal di portare alcuni giocatori dell’Inter alla propria corte. I nomi fatti sono quelli di Barella, Bastoni oltre che il difensore centrale. I primi due hanno risposto picche alle sirene arabe confermando la propria volontà di restare in nerazzurro.

Discorso diverso, invece, per Acerbi. Il difensore potrebbe decidere di accettare le lusinghe dell’Al Hilal per seguire il proprio tecnico e concludere la carriera in terra araba. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Di certo un ruolo fondamentale lo avrà il nuovo tecnico. Se dovesse dare il benservito ad Acerbi, allora il centrale potrebbe davvero andare a ragionare con attenzione sulla proposta in arrivo dall’Arabia per provare una esperienza differente e magari continuare con Simone Inzaghi.

Acerbi tra Inter e Al Hilal

Di certo l’arrivo di Inzaghi porterà il club arabo a ragionare con attenzione sui possibili colpi dal campionato italiano. Acerbi potrebbe essere il primo. Difficile che il centrale decida di accettare altre soluzioni e quindi il suo futuro sarà fra l’Inter o l’Al Hilal per continuare l’esperienza con il tecnico piacentino.