Frattesi al Napoli, c’è la svolta: “Proposta di spessore”

Il futuro del centrocampista romano continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. I partenopei e la Roma sono sempre in pressing

Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro di Davide Frattesi. L’ultimo battibecco con Inzaghi ha fatto ipotizzare una sua partenza nel prossimo calciomercato considerato anche il forte interesse da parte di Napoli e Roma. Ma di certo ora la situazione potrebbe cambiare.

Inzaghi ha fatto un passo indietro e con il nuovo tecnico (molto probabilmente Fabregas) il rapporto potrebbe essere differente. Il pressing di Napoli e Roma, comunque, continua e i partenopei sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il calciatore alla concorrenza. Naturalmente in viale della Liberazione sono in corso tutte le valutazioni e l’ultima parola sulla partenza di Frattesi dipenderà dal nuovo tecnico.

Frattesi-Inter: la decisione dipenderà dall’allenatore

Il futuro di Frattesi dipenderà dal futuro allenatore. Il suo rapporto con Inzaghi era ormai ai minimi termini ed una sua permanenza portava certamente alla partenza del giocatore. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare e vedremo quali scelte farà il tecnico che sostituirà il piacentino.

Il Napoli in pressing su Frattesi

Il Napoli continua ad essere in pressing su Frattesi. Mentre la Roma sta aspettando le scelte di Gasperini, i partenopei non hanno alcuna intenzione di mollare la pista per il centrocampista romano. Il tentativo a gennaio non è andato a buon fine, ora la situazione potrebbe essere differente anche se molto dipenderà dal nuovo tecnico.

Un punto su Frattesi-Napoli lo ha fatto Alfredo Pedullà: “I partenopei hanno preso de Bruyne, hanno altri nomi in lista per il centrocampo (anche qualche pista straniera), ma aspetta il momento giusto per andare dall’Inter e forzare con una proposta di spessore“.

Insomma, le prossime settimane si preannunciano fondamentali per il futuro di Frattesi. Il Napoli continua il pressing per quanto riguarda il centrocampista, ma l’Inter per il momento ha rinviato tutto dopo la scelta del nuovo allenatore. Sarà lui a decidere se continuare con il centrocampista oppure lasciarlo andare.

Ipotesi scambio con Raspadori

Il Napoli continua a seguire da vicino Frattesi e resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Raspadori. Ma anche in questo caso bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si comporterà il nuovo tecnico. Toccherà a lui decidere se tenere il centrocampista oppure optare sull’attaccante campione d’Italia.