Scambio alla pari: Frattesi al Napoli, l’annuncio di Sky Sport

Il futuro del centrocampista, soprattutto con l’eventuale conferma di Inzaghi, potrebbe essere lontano da Milano. E i partenopei non mollano la pista

Il futuro di Davide Frattesi sembra collegato a quello di Inzaghi. Dopo il duro confronto al termine della finale di Champions League, sembra impossibile una sua permanenza con una eventuale conferma del tecnico. La situazione potrebbe cambiare in caso di un nome diverso in panchina, ma il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo. Non possiamo escludere che si decida comunque di cederlo per magari puntare su dei profili differenti.

Come riferito da Sky Sport, Frattesi continua ad essere il principale obiettivo del Napoli. Conte ha individuato nel centrocampista romano il giusto rinforzo per il centrocampo e ADL vorrebbe strapparlo ai nerazzurri ancora prima del Mondiale per Club. Una ipotesi non facile da concretizzare per diversi motivi.

Frattesi-Inter: avventura ai titoli di coda

A prescindere dal forte interesse del Napoli, l’avventura di Frattesi all’Inter è praticamente ai titoli di coda. Il rapporto con Inzaghi è ai minimi storici e la sua cessione in estate è quasi scontata. Naturalmente in caso di un cambio in panchina la situazione potrebbe leggermente modificarsi, ma una sua permanenza sarebbe ugualmente difficile.

Inter-Napoli: possibile scambio Frattesi-Raspadori

L’Inter non si muove dalla sua posizione: 35-40 milioni cash per cedere Frattesi. Da valutare anche il fatto che il Napoli è una diretta concorrente e per questo motivo non è da escludere una richiesta un po’ più alta. Tutto questo rende molto difficile l’operazione, ma i partenopei sono pronti a fare un tentativo.

Anzi, Manna potrebbe optare anche per uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Raspadori. L’attaccante era già stato cercato in inverno dall’Inter senza trovare una apertura da parte del Napoli. Il giocatore piace molto a Inzaghi e quindi bisognerà capire se il tecnico resterà oppure deciderà di andare via.

In caso di una separazione con Inzaghi, le mosse dell’Inter potrebbero cambiare e quindi Raspadori non rientrare più nei piani del club nerazzurro. Per questo motivo il passaggio di Frattesi al Napoli è reso molto difficile e bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Il futuro di Frattesi si deciderà nelle prossime settimane

Il futuro di Frattesi si deciderà a breve. Il Napoli vorrebbe chiudere il colpo in davvero poco tempo e per questo motivo Manna sta spingendo forte per chiudere l’affare. Ma non si tratta di una operazione semplice.