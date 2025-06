Inter, ritorno Mourinho: c’è il via libera del Fenerbahce

La questione allenatore tiene banco in casa nerazzurra dopo l’addio di Inzaghi: spunta anche la pista che porta allo Special One

La finale di Champions League persa contro il PSG può rappresentare un profondo spartiacque per la storia recente dell’Inter. Un 5-0 umiliante, storico, a cui ha fatto seguito l’addio di Inzaghi.

Quattro anni sulla panchina nerazzurra si sono sciolti come neve al sole, dopo una stagione tribolata, chiusa con zero titoli nonostante le premesse fossero quantomeno invitanti. L’Inter si lecca le ferite ma ha intenzione di guardare avanti, con Marotta e Ausilio (a Londra per Fabregas) che sta ridando forma ai piani futuri del club di Viale della Liberazione.

Non solo gli impegni della squadra, che attende l’inizio del Mondiale per Club (esordio col Monterrey il prossimo 18 giugno) ma anche la questione allenatore, con il nome di Josè Mourinho tornato clamorosamente, ma non troppo, alla ribalta.

Come scritto in esclusiva da Interlive.it, il portoghese si è proposto all’Inter indirettamente, ovvero tramite grandi ex calciatori nerazzurri della ‘sua’ Inter. Come a dire, ‘se serve io ci sono’. Possibile anche un contatto diretto con Javier Zanetti, capitano e uno dei leader della squadra con cui nel 2010 realizzò il Triplete.

Mourinho-Inter: ecco come stanno le cose

Nelle ultime ore, con la decisione irrevocabile di Simone Inzaghi di lasciare la Milano nerazzurra per sposare il ricchissimo progetto dell’Al Hilal, in casa Inter si sono affacciati diversi nomi per la sostituzione dell’allenatore piacentino.

Cesc Fabregas rimane chiaramente quello in pole position per raccogliere l’eredità lasciata da Inzaghi a partire dalla prossima stagione.

Le alternative sono rappresentate dai grandi ex Patrick Vieira e Cristian Chivu, arrivati a stagione in corso sulle panchine di Genoa e Parma, centrando la tanto sperata salvezza. Ce n’è un altro, però, decisamente ‘rumoroso’ per quanto fatto in passato con l’Inter. Proprio Josè Mourinho.

Via libera Mourinho: può davvero tornare all’Inter

Mourinho e il Fenerbahce non hanno affatto vissuto una stagione semplice o più propriamente felice. Anzi. I ‘Canarini gialli’ sono reduci da un deludente secondo posto in campionato alle spalle degli eterni rivali del Galatasaray. Ma non solo…

In ambito europeo ma anche in Coppa di Turchia la squadra di Mou non ha brillato, motivo per cui la dirigenza a prescindere dalle presunte voci sull’Inter starebbe pensando ad un cambio in panchina. ‘Liberare’ l’allenatore portoghese nonostante un contratto da oltre 10 milioni più bonus firmato fino al 30 giugno 2026.

Dopo un’annata senza titoli, il ribaltone sulla panchina turca è una scelta che faciliterebbe senz’altro il ritorno di José quindici anni dopo il Triplete e l’addio all’Inter.

La quota di un ritorno sulla panchina nerazzurra di Mourinho è, poi, crollata col passare delle ore: i bookmakers, evidentemente, cominciano a tracciare una via decisamente percorribile. Sappiamo, però, che Marotta è del tutto contrario al ritorno di Mourinho, e che l’Inter voglia puntare su un allenatore giovane. Staremo a vedere.