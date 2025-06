Servono 28 milioni, l’Inter vuole il colpo in Serie A a tutti i costi

In attesa del Mondiale per Club, crescono i rumors di mercato: operazione nel massimo campionato italiano

Dopo Sucic, l’Inter accoglie un altro gioiello in vista del Mondiale per Club. Giorni bollenti in quelli di Viale della Liberazione, con Marotta chiamato a fare gli straordinari in questi giorni a disposizione per rinforzare la rosa nerazzurra in ottica futura.

L’approdo a Milano di Luis Henrique, gemma che arriva dall’Olympique Marsiglia per 25 milioni bonus inclusi, è solo l’ultima operazione pianificata con largo anticipo dal presidente nerazzurro.

Precedenza al post Inzaghi, con l’assalto già da noi annunciato a Cesc Fabregas. Nel frattempo la dirigenza meneghina non si ferma ed ha già pronto un altro colpo in canna, stavolta direttamente dalla Serie A.

Inter, colpo in Serie A: è il grande sogno per l’estate?

Si annusava da tempo questo clima di cambiamento, quasi rivoluzione, che avvolgerà l’estate nerazzurra. Perché l’Inter necessita di una corposa in diversi reparti in vista dell’anno prossimo, uno in particolare: la difesa.

E così il nome di Sam Beukema sembra animare particolarmente i vertici nerazzurri per rimpolpare la retroguardia che in Serie A, rispetto al Napoli laureatosi campione d’Italia, ha incassato ben 8 reti in più. Ecco perché il gioiello olandese, che da ormai due anni sta incantando tutti con la casacca rossoblù, può essere la scelta ideale per talento e carta d’identità.

Beukema è arrivato esattamente due anni fa a Bologna, dall’AZ Alkmaar, per poco meno di 8 milioni di euro. Un investimento che ha ripagato i felsinei in breve tempo, visto che il centrale classe ’98 in breve tempo è diventato uno dei cardini della squadra emiliana, prima con Thiago Motta in panchina e poi con Italiano.

Inter, che affare: è Beukema l’obiettivo

Presto però le strade di Beukema e del Bologna potrebbero separarsi. Ambizione ed un’offerta importante i due fattori che rischiano di incidere sulla partenza del difensore olandese che piace molto all’Inter.

Da un olandese all’altro, con numeri decisamente differenti. Beukema ha appena 26 anni, un contratto con il Bologna che scadrà il 30 giugno 2027 ed una valutazione elevata ma comunque alla portata dell’Inter: la richiesta della dirigenza rossoblù per il cartellino del centrale si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Uno sforzo che Marotta parrebbe evidentemente pronto a compiere pur di rimpolpare la retroguardia.

D’altro canto pur essendo tra i cardini della squadra di Italiano, Beukema a Bologna guadagna appena 700mila euro a stagione: un dato che fa sicuramente contenti i vertici nerazzurri, particolarmente attenti al monte stipendi. In quella che potrebbe dunque essere la sua ultima stagione in Emilia prima di volare verso Appiano Gentile, il difensore ha collezionato 47 presenze tra campionato e coppe con 2 assist vincenti all’attivo.