Inter, maxi scambio due per due: chiesti Bisseck e Thuram

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma a pochi giorni dall’esordio al Mondiale per Club: spunta l’affare che nessuno si aspetta

C’è aria di grossi cambiamenti in casa Inter. Già da un po’ la sensazione generale è quella di una rivoluzione necessaria per ripartire, quasi da zero, con un nuovo ciclo vincente. Senza Simone Inzaghi, già presentato dall’Al Hilal che quest’anno ha chiuso al secondo posto.

Il focus in casa nerazzurra è sempre e solo uno: il calciomercato. E così i tanti cambiamenti che ha in mente Marotta potrebbero riguardare due assolute stelle dell’ultimo corso interista. In primis Marcus Thuram, che ha nel contratto (valido fino a metà 2028) una clausola da 85 milioni di euro. Il figlio d’arte, come accade ormai già da almeno un anno, è costantemente sul taccuino delle big europee.

Una in particolare sembrerebbe aver puntato tanto il centravanti ex Borussia Monchengladbach quanto Yann Bisseck. Il 24enne di Colonia è senz’altro appetito, soprattutto tra Bundesliga e Inghilterra. Ed è proprio in Premier League il club che potrebbe farsi avanti con una proposta super che sconvolgerebbe la già movimentata estate nerazzurra.

Intreccio in Premier League: scambio per la stella

Il ‘The Sun’, nelle scorse ore, ha rivelato come un nome in particolare potrebbe affacciarsi al calciomercato nerazzurro durante l’estate. Occhi in attacco, in Premier League, dove uno dei maggiori talenti che negli anni si era smarrito sembra aver ritrovato la giusta brillantezza.

Marcus Rashford dopo sei mesi più che positivi in prestito all’Aston Villa è destinato a ritornare al Manchester United: ma solo per poco. La squadra di Emery non si è qualificata per la prossima Champions League e così Rashford non verrà riscattato: il giocatore, però, non vede un futuro roseo con i ‘Red Devils’ specialmente con Amorim in panchina, con cui ha avuto qualche screzio di troppo mesi fa.

Da qui può prendere seriamente corpo l’ipotesi Inter? Secondo Interlive.it assolutamente no, ma i rumors non si fermano. E si parla della possibilità che possa farsi largo un doppio affare che potrebbe lasciare a bocca aperta i sostenitori nerazzurri.

Inter-United, non solo Rashford in nerazzurro

Nonostante il Manchester United spinga per la cessione a titolo definitivo – Rashford rimane sotto contratto fino al 2028 a 13 milioni di euro a stagione – l’Inter starebbe esplorando la possibilità di un prestito a lungo termine.

Lo United potrebbe quindi spingersi verso Thuram e Bisseck, due dei calciatori che i ‘Red Devils’ seguono da tempo e per i quali sarebbero pronti a fare una grande proposta alla dirigenza meneghina. Non soltanto il cartellino di Rashford, ad oggi quantificabile in 40-50 milioni di euro, ma anche un’altra stella che già lo scorso gennaio è stata vicinissima a salutare l’Old Trafford per sbarcare in Serie A.

Alejandro Garnacho potrebbe essere una sorpresa assai gradita ai tifosi dell’Inter. Un doppio colpo che sistemerebbe in un’unica trattativa il reparto avanzato: l’ideale per l’Inter del futuro. Il sacrificio Thuram, dunque, apparirebbe meno amaro. Così come quello legato a Bisseck che già la scorsa estate era stato tra i nomi sondati da diverse dirigenze della Premier League: il destino potrebbe portare entrambi allo United.

Se lo stipendio di Rashford rappresenterebbe sicuramente uno scoglio da superare per Marotta, non vi sarebbero problemi con quello dell’argentino che ad oggi guadagna appena 1,7 milioni a stagione. In questo caso, una beffa importante per il Napoli – che ha tentato di prenderlo lo scorso gennaio per il post Kvaratkshelia – ma anche per il Milan che ultimamente si è avvicinato al 20enne cresciuto nelle giovanili dei ‘Red Devils’.