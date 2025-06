Piace moltissimo a Chivu, il gioiello del Real Madrid è il primo regalo

La dirigenza è pronta ad accontentare il neo allenatore con un affare da urlo: i dettagli

Una scelta coraggiosa, non un ripiego. Lo ha detto Beppe Marotta riguardo alla decisione di affidare la panchina dell’Inter a Cristian Chivu. Non un veterano ma uno dei tecnici più apprezzati e promettenti attualmente in circolazione che, in Emilia, ha fatto benissimo.

Blindato dal Como Cesc Fabregas, la scelta è ricaduta sull’ex centrale che in nerazzurro ha già allenato le giovanili compiendo l’intera trafila. D’altro canto non sarà facile per l’Inter ripartire senza Simone Inzaghi, sbarcato già da qualche giorno all’Al Hilal e pronto come i nerazzurri ad esordire nel Mondiale per Club. La dirigenza di Viale della Liberazione pianifica un cambiamento profondo alla rosa nerazzurra, visto l’epilogo deludente su praticamente ogni fronte quest’anno.

La prossima stagione sarà quella del riscatto, attraverso una ricostruzione oculata che potrebbe vedere in primis – tra i colpi potenzialmente più vicini a vestire la casacca nerazzurra, almeno nelle intenzioni di Marotta – un gioiello del Real Madrid. Dal club di Florentino Perez l’idea che può fare impazzire i tifosi e non solo.

Addio Real: l’Inter lo vuole subito

Anche il Real Madrid ha dato un taglio netto col passato, salutando Carlo Ancelotti e affidando la squadra – dopo un’annata tutt’altro che memorabile – al grande ex, Xabi Alonso. Dai ‘Blancos’ Marotta vorrebbe tornare ad attingere, dopo mesi di rumors e indiscrezioni. Non solo Nico Paz, a quanto pare…

Si tratta di Arda Guler, trequartista turco che da ormai due anni veste la maglia del Real. Un talento purissimo che, in realtà, in Spagna ha fatto grande fatica ad esprimersi, anche per il risicato spazio riservatogli da Carlo Ancelotti fino ad oggi. Con Xabi Alonso, almeno in teoria, le cose potrebbero cambiare: la concorrenza lì davanti resta, però, folta e spietata.

E così l’Inter, come già filtrato da diverse settimane, tiene d’occhio la situazione legata all’ex Fenerbahce, costato 24 milioni di euro ai ‘Blancos’ e che durante i mesi estivi potrebbe finire per partire e cambiare aria. Un’idea che sta prendendo quota, non una trattativa semplice che al momento è più che altro in fase embrionale.

Arda Guler-Inter: lo scenario per l’estate

Xabi Alonso sembrerebbe aver già detto la sua a riguardo, opponendosi di fatto alla cessione durante il calciomercato estivo. Una porta che, tuttavia, starà solo al calciatore classe 2005 chiudere eventualmente in via definitiva.

In questo piccolo spiraglio potrebbe provare a inserirsi l’Inter, magari tentando di convincere sia il giovane fantasista che Florentino Perez con la formula del prestito. Il contratto di Guler con il Real, d’altronde, è molto lungo e permetterebbe tale soluzione, per dare la possibilità al ragazzo di tornare a giocare con più continuità e confrontarsi con un calcio diverso da quello spagnolo.

Il gioiello turco viene valutato intorno ai 50 milioni di euro ed il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029. Un profilo che piace molto al neo allenatore Cristian Chivu che sarebbe ben felice di affidare le chiavi della trequarti nerazzurra a Guler, in passato molto vicino anche al Milan. Lo stipendio del giocatore non sarebbe un problema: a Madrid guadagna 2,5 milioni di euro a stagione.