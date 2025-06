UFFICIALE, niente iscrizione al campionato: cosa filtra sull’Inter

La nuova stagione inizia a delinearsi e le squadre sono al lavoro per perfezionare i moduli per partecipare al prossimo campionato. Ci sono novità importanti

È trascorso ormai poco tempo dalla fine del campionato, ma le squadre stanno già guardando alla prossima stagione. Il primo passo è quello di iscrivere le squadre alle rispettive competizioni. E le notizie non sono assolutamente positive. Le condizioni economiche di molti club sono davvero al limite e per questo motivo il rischio di avere delle novità negative nel giro di davvero poco tempo sono elevate.

La Covisoc si pronuncerà il prossimo 13 giugno e questo rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dei campionati e dei possibili ripescaggi. L’Inter osserva da vicino una situazione, ma la strada sembra essere ormai scritta e presto si attendono le ufficialità.

L’Inter U23 verso la Serie C

L’Inter prepara un doppio impegno importante per la prossima stagione. La priorità è rappresentata sempre dalla Prima Squadra, ma in viale della Liberazione si guarderà con attenzione anche anche a come si comporterà l’Under 23 nel suo primo campionato di Serie C.

La Spal non si iscrive, l’Inter U23 pronta a subentrare

L’Inter era in attesa di avere delle buone notizie e il passo indietro della Spal ha permesso ai nerazzurri di poter riuscire a raggiungere l’obiettivo dell’iscrizione. I nerazzurri sono pronti a subentrare ai ferraresi e nelle prossime ore si attende l’ufficialità di questo passaggio

Naturalmente bisognerà attendere il Covisoc. Una volta arrivati i verdetti si procederà con il quadro dei ripescaggi e per l’Inter non sembrano esserci assolutamente problemi. I nerazzurri sono ormai pronti a partire per una nuova avventura in Serie C per provare a far crescere non solo i giovani, ma anche il brand. Si tratta davvero di una esperienza inedita che ha delle insidie da non sottovalutare come successo con il Milan.

Ma in viale della Liberazione si è deciso in un progetto importante a partire dall’allenatore che sarà Stefano Vecchi. La sua esperienza potrebbe dare una mano importante e per questo motivo la volontà è quella di intraprendere una avventura molto simile a quelle di Juventus e Atalanta e non come il Milan.

L’Inter Under 23 vuole sorprese

Sorprendere. È questa la parola d’ordine in casa Inter. L’Under 23 rappresenta una novità anche in casa nerazzurra e si proverà a regalare tante soddisfazioni ai tifosi anche con la seconda squadra.