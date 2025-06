Thuram via dall’Inter, l’Inter ha in pugno l’erede: “C’è già l’accordo”

I nerazzurri sono pronti a chiudere un colpo importante in attacco. Intesa trovata e ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime settimane

L’Inter è una delle protagoniste di questo inizio di calciomercato. L’arrivo di Luis Henrique, in aggiunta a quello di Sucic, consentirà a Chivu di avere un’arma in più durante il Mondiale per Club. L’obiettivo dei nerazzurri era quello di riuscire a dare al rumeno anche un attaccante, ma purtroppo non è stato possibile. Il discorso sul bomber sarà rinviato a luglio, ma c’è un nome in pole position e la trattativa è destinata a chiudersi in poco tempo.

L’accordo è sempre più vicino e il giocatore si appresta a diventare un tesserato dell’Inter e dare una mano a Chivu. Una operazione di calciomercato ormai pronta ad essere definita. Un rinforzo importante per andare a completare il reparto, che dalle prossime settimane sarà orfano di Correa e Arnautovic.

Calciomercato Inter: in arrivo un attaccante

L’Inter nel prossimo calciomercato chiuderà per due attaccanti. Una operazione si può definire praticamente definita. Marotta ha fatto di tutto per portarlo al Mondiale, ma alla fine non è stato possibile. Negli Stati Uniti insieme a Lautaro, Thuram e Taremi ci saranno i fratelli Esposito e Carboni. Poi da luglio saranno fatte ulteriori scelte anche se le idee sono molto chiare in viale della Liberazione.

Mercato Inter: Bonny sempre più vicino

L’Inter è ad un passo da Bonny. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri in queste settimane sono riusciti a costruire una sorta di vantaggio sulla concorrenza anche grazie ai rapporti con il Parma e l’arrivo di Chivu in panchina. L’obiettivo di Marotta era quello di chiudere l’operazione per il Mondiale, ma non ci sono stati i tempi tecnici per definire il tutto.

Ad oggi i due club hanno trovato l’intesa sulla valutazione che si aggira fra i 20-25 milioni di euro. Ora Inter e Parma dovranno definire meglio la formula. E subito dopo Bonny diventerà un giocatore nerazzurro e si metterà a disposizione di Chivu per testarsi in una big.

La Rosea ha sottolineato come “la strada porta a un Bonny che raggiunge di nuovo Chivu. Per caratteristiche è l’alter ego ideale di Thuram, perfetto nell’attacco alla profondità con un grande margine di miglioramento nella fase realizzativa“.

Bonny unico colpo in attacco?

Bonny non dovrebbe essere l’unico colpo in attacco. L’Inter valuta la possibilità di chiudere una seconda operazione nel reparto offensivo soprattutto se uno tra Taremi e Pio Esposito dovesse lasciare il club nerazzurro.